簽收單曝光！中央5/9送達台北市30萬劑快篩 簡舒培打臉黃珊珊

簡舒培PO出中央5/9送北市府30萬快篩劑的簽收單，打臉黃珊珊沒收到快篩的證據。（簡舒培提供）

2022/05/10 20:48

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市政府為了武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）快篩試劑和中央隔空互槓，台北市副市長黃珊珊昨（9）日表示，中央6日說會配發73萬劑，但還沒收到；台北市議員簡舒培PO出簽收單，中央9日送交台北市30萬劑，打臉黃珊珊；簡舒培痛批，黃珊珊的回應明顯與事實不符，根本是想藉機砲打中央，連收到快篩劑了都不知道，這樣的指揮體系如何帶領台北市防疫作戰？

黃珊珊9日表示，台北市4日就向中央申請12.5萬劑，「現在這一批還沒到」，中央6日發文說會配發73萬劑，但「目前也還沒到」，她也強調，並不是中央撥給地方政府公費快篩不足，而是民間自費購買的快篩不足。

簡舒培說，中央計畫配送73萬劑快篩給台北市，其中，昨天就配送了30萬劑，台北市政府同仁也確實簽收，她手上就有中央9日送交台北市政府30萬快篩劑的簽收單，事實證明，黃珊珊9日下午在疫情記者會上竟說中央的快篩「都沒來」，公然扯謊。

簡舒培痛批，台北市民8年來受夠市長柯文哲「講的一畚箕、做嘸一湯匙」，只在乎搶聲量、愛說謊，難道還要繼續忍受柯文哲愛說謊的接班人嗎？

針對黃珊珊批中央，要給73萬劑快篩劑台北市都沒收到，陳時中今下午也指出，9日撥出去的這批已經到了台北市聯絡人的倉庫，在「某中學、由某教官簽收了」，他不知道過程中發生了什麼事，黃珊珊應要跟台北市衛生局聯絡清楚。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法