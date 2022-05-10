為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    簡舒培批柯扯謊「中央不給快篩」 北市府反擊︰大量試劑都須自購

    台北市政府發言人陳智菡針對簡舒培的質疑回應。（北市府提供）

    台北市政府發言人陳智菡針對簡舒培的質疑回應。（北市府提供）

    2022/05/10 20:34

    〔記者楊心慧／台北報導〕民進黨北市議員簡舒培今爆料，據統計中央配給北市的快篩數量佔台北、新北、桃園等三都的第二名，且還超過北市回報需求，她痛批柯文哲公然扯謊嗆中央不給快篩；不過柯文哲今卻未對問題回應，而是稱對付他不要比對付病毒還用心，還說「有的人就不用回應她了」；簡舒培指出，柯不敢針對問題回答，只會耍嘴皮子，台北市防疫指揮官不忙防疫忙說謊。

    台北市政府發言人陳智菡指出，真正的問題，從來不是中央發給台北市多少劑，因為這些公費快篩劑，都是要發給被匡列的居家隔離者，所以有多少被隔離者的需求，中央就會發多少，確診者愈多發愈多，台北市要一劑一劑發到居隔者手上。

    陳智菡說，除居隔者，還有大量的防疫人員、醫療人員、第一線社工以及交通設施維護、長照機構等人員需要快篩劑，北市府都必須自購來發放，來維持政府及社會正常運作。

    陳智菡認為，「快篩劑之亂」的癥結是，中央徵用來販賣的實名制快篩劑限量，要人民冒著大太陽、在藥房前苦苦排隊，甚至排到血糖過低癱軟暈倒，這跟北市府沒關係，是中央的問題，更是民怨所在。

    陳智菡批評，簡舒培做為民進黨籍市議員，知道中央出包，趕忙圍魏救趙，想盡辦法打柯文哲與北市府來轉移焦點，這種只想到自己的政治紅利，看不見民怨所在、民之所托的行徑，才該為辜負人民的期待謝罪。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    台灣為何買不到足夠又便宜快篩？柯文哲：當局者迷 我也看不懂
    2022/05/10 19:25

    台灣為何買不到足夠又便宜快篩？柯文哲：當局者迷 我也看不懂
    簡舒培批扯謊中央不給快篩「要吞1千根針」 柯文哲：有些人不用回應
    2022/05/10 17:07

    簡舒培批扯謊中央不給快篩「要吞1千根針」 柯文哲：有些人不用回應

    網路平台禁賣菸酒品 違法裁處最高5萬元罰鍰
    中央配發近120萬劑快篩 簡舒培轟柯文哲扯謊：超過北市回報需求
    2022/05/10 16:08

    中央配發近120萬劑快篩 簡舒培轟柯文哲扯謊：超過北市回報需求
    柯文哲自刪防疫預算怪罪議員 許淑華列公文打臉：別用說謊當遮羞布
    2022/05/09 11:59

    柯文哲自刪防疫預算怪罪議員 許淑華列公文打臉：別用說謊當遮羞布
    臺北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播