簡舒培批柯扯謊「中央不給快篩」 北市府反擊︰大量試劑都須自購

台北市政府發言人陳智菡針對簡舒培的質疑回應。（北市府提供）

2022/05/10 20:34

〔記者楊心慧／台北報導〕民進黨北市議員簡舒培今爆料，據統計中央配給北市的快篩數量佔台北、新北、桃園等三都的第二名，且還超過北市回報需求，她痛批柯文哲公然扯謊嗆中央不給快篩；不過柯文哲今卻未對問題回應，而是稱對付他不要比對付病毒還用心，還說「有的人就不用回應她了」；簡舒培指出，柯不敢針對問題回答，只會耍嘴皮子，台北市防疫指揮官不忙防疫忙說謊。

台北市政府發言人陳智菡指出，真正的問題，從來不是中央發給台北市多少劑，因為這些公費快篩劑，都是要發給被匡列的居家隔離者，所以有多少被隔離者的需求，中央就會發多少，確診者愈多發愈多，台北市要一劑一劑發到居隔者手上。

陳智菡說，除居隔者，還有大量的防疫人員、醫療人員、第一線社工以及交通設施維護、長照機構等人員需要快篩劑，北市府都必須自購來發放，來維持政府及社會正常運作。

陳智菡認為，「快篩劑之亂」的癥結是，中央徵用來販賣的實名制快篩劑限量，要人民冒著大太陽、在藥房前苦苦排隊，甚至排到血糖過低癱軟暈倒，這跟北市府沒關係，是中央的問題，更是民怨所在。

陳智菡批評，簡舒培做為民進黨籍市議員，知道中央出包，趕忙圍魏救趙，想盡辦法打柯文哲與北市府來轉移焦點，這種只想到自己的政治紅利，看不見民怨所在、民之所托的行徑，才該為辜負人民的期待謝罪。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法