台北市訂200萬試劑逐步到貨 黃珊珊：不會讓公費快篩斷貨

台北市副市長黃珊珊今在疫情記者會說明快篩劑的狀況。（市府提供）

2022/05/10 20:04

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市副市長黃珊珊今（10）日在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情記者會說明，台北市1月18日至5月6日自行採購約201萬劑快篩試劑，將逐漸到貨，但因中央持續徵用、各界爭取快篩劑，供貨不穩定，有可能突然就沒辦法出貨，但「公費快篩」的部分，「我們自己會準備，不會讓台北市斷貨」。

媒體提問，台北市衛生局在5月2日購買24萬劑快篩，教育局也在同日買了100萬劑，是否到貨？黃珊珊表示，教育局已到貨20萬劑，急購是因匡列人數太多，確診個案若發生在校園，往往需要匡列10幾個學生、家長、補習班接觸者，居隔人數十分龐大，可能數十人、甚至百人，但中央的快篩劑來不及配發，才自行採購、向衛生局借調。

黃珊珊指出，衛生局採購也是因中央供貨不穩定，所以採購後提供台北市調度其他機關，像是社會局，若是工作人員確診，要立刻有快篩劑讓他們能夠快篩，作為公衛使用。

黃珊珊強調，台北市下訂200多萬劑，會慢慢到貨，但因各界都在爭取快篩劑，加上中央持續徵用，供貨情況不穩，有可能突然無法出貨，每天都有新狀況，但他們仍希望有穩定供貨，公費快篩的部分台北市會「自己準備」，「我們不會讓北市斷貨」。

媒體提問，黃珊珊曾提到在4月22前快篩都非必需品，但市長柯文哲3月就預言疫情將爆發，為何快篩劑準備不足？黃珊珊回覆，市府在110年度已購買17萬劑快篩，因此在今年1月份時，還尚有相當數量的快篩劑，當時採購是為地方監控疫情使用，整個春節專案都還是依PCR為確診的檢驗標準。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法