台灣為何買不到足夠又便宜快篩？柯文哲：當局者迷 我也看不懂

台北市長柯文哲說，快篩劑發生什麼事，恐怕要事後才能檢討，現在當局者迷，他也看不懂。（台北市政府提供）

2022/05/10 19:25

〔記者楊心慧／台北報導〕對於國內快篩試劑一劑難求，台北市長柯文哲說，現在在風頭上，很難檢討發生什麼事，有時候看全貌才知道問題出在哪，他在台北市長這個位子也不知道發生什麼事，恐怕要事後才能檢討，現在當局者迷，他也看不懂。

媒體問到，為何只有台灣買不到足夠又便宜的快篩劑？柯文哲說，現在風頭上，很難檢討發生什麼事，有時候看全貌才知道問題出在哪，他在台北市長這個位子也不知道發生什麼事，但台灣不是會生產快篩劑嗎？代表這段時間有很多外銷，可能有時外銷訂單也沒辦法馬上停掉。

柯文哲認為，結論是快篩劑發生什麼事，恐怕要事後才能檢討，現在當局者迷，他也看不懂。

另外，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨天說，武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）從第五類法定傳染病調整至第四類的時間點，最快有機會落在7月中旬，屆時難公布確診數字。柯文哲認為，台灣畢竟是地球村的一員，很多事情不用自己發明，可以參考其他國家以及WHO的作法，對此他沒意見。

柯文哲說，離7月還有2個月，重點是要先撐過去，他比較關心下週恐是疫情洪峰，慢慢地疫情會傳到中南部，如果醫療體系可以忍受就撐過去，現在確診數量這麼多，能夠安置就不錯了，是中重症者的醫療可以處理是底線，在底線之前都可以，他不贊成一有風吹草動就搞得影響經濟。

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