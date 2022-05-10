估台北市疫情高峰在5/16~5/23間 璩大成：單日確診恐達4.5萬

聯合醫院總院長璩大成今在台北市防疫記者會表示，疫情高峰可能會落在5月16日和5月23日，以國際數據推算，推測在5月16日台北新增確診人數為4.5萬。（北市府提供）

2022/05/10 19:13

〔記者楊心慧／台北報導〕國內本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情升溫，台北市立聯合醫院總院長璩大成今（10）日在台北市防疫記者會表示，疫情高峰可能會落在5月16日和5月23日之間，以國際數據推算，推測16日台北市恐將新增確診4.5萬人，若運氣比較好、較和緩的話，洪峰會在23日出現，新增確診數約為1.3萬至1.8萬。

璩大成說明，按照全世界染疫平均值推估，總人口數的10％為染疫人數頂點，以台北市總人口260萬估算，疫情高峰時預估會有26萬人確診，但這部分是保守的內部參考的資料，目的是做好防疫準備，每個時間對市府來說都很重要，估算後就要提前布置、開源節流。

璩大成表示，估算的方法是根據實際的數值，用複利計算的方式、台北市現在確診的數字，估計未來的成長曲線，其誤差值僅0.2％，非常準確。

璩大成坦言，現在所遇到的問題是到底會上升到何時，這問題困擾他們很久，最後用全世界各國截至目前為止的平均值，包括他們上升到頂點時，已經算出來全世界平均數值是總人口的10％，所以才會用台北市總人口10％、26萬人視為疫情高峰。

璩大成說，以國際數據推算，推測16日台北市新增確診人數將達4.5萬人，就是今天確診數的5倍，若是運氣比較好、較和緩的話，洪峰會到23日才出現，單日新增確診數約為1.3萬至1.8萬，不過，和緩的話，疫情拉長，時間會相對比較久。

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