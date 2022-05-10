國高中九宮格匡防疫假惹議 教育部最速件發函各縣市「從寬認定」

九宮格匡防疫假惹議，教育部今以最速件發函各縣市，請學校從寬認定給防疫假。（記者林曉雲翻攝）

2022/05/10 18:35

〔記者林曉雲／台北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）國內疫情快速升溫，新停課標準5月8日上路，國高中以確診學生座位之九宮格，匡列為防疫假3天的對象，引發學生及家長的反彈。教育部今以「最速件」發函給各縣市政府及教育局等，因應疫情及各地區、各家庭面臨的情形不同，家長為子女請防疫假，學校應從寬認定給予防疫假，不應強制要求提供證明文件，不納入出缺勤亦不扣減學業成績。

國教署署長彭富源發函說明，為因應疫情，有關於高中以下（高中職、國中小及幼兒園）學生請假及相關防疫措施規範，家長如基於防疫目的，為其子女向學校請假，學校審酌個案情形應從寬認定予以防疫假。

另有關疫情期間，學校辦理相關研習及集會活動，國教署提醒應依教育部最新防疫管理指引規定辦理，如學生自發性舉辦或參與活動，學校可提醒學生遵守相關防疫規範，並同意學生參與，以維護兒少最佳利益及受教權。

此外，國教署函文再重申防疫措施，請學生及教職員工務必落實戴口罩、勤洗手、加強環境消毒、增加量測體溫頻率及維持教學場域室內通風，如出現發燒或呼吸道症狀，應儘速就醫不上課不上班。

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