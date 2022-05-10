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    松湖變電所盼年底拿建照 柯文哲：東區門戶怎麼解決？

    台北市長柯文哲今出席台北市防疫記者會。（市府提供）

    台北市長柯文哲今出席台北市防疫記者會。（市府提供）

    2022/05/10 19:10

    〔記者郭安家／台北報導〕對於經濟部次長、台電代理董事長曾文生今（10）日表示，為了台北市台電松湖變電所興建案拜訪市長柯文哲，若中央地方配合順利，期待今年底可拿到建照。柯文哲下午於防疫記者會回應，只要是「照科學」，他都會支持，但不能說「民眾去抗爭，就躲起來」，這是國家規劃錯誤，變電所至完工期間5、6年，台北市東區門戶計畫要暫停嗎？怎麼解決？

    柯文哲說，政府要有勇氣去做該做的事；這是發電及電網的分配，當年說要蓋核四，所以電塔都做了，後來核四沒有蓋，所以電塔就孤伶伶留在那裡、電塔上面沒有電線，所以「人家說你們台灣怎麼那麼厲害，電塔上面沒有電線，是無線傳輸是不是？當然不是，那就是國家規劃錯誤」。

    柯文哲表示，現在核四不蓋了，很多是南電北送，高壓電進台北市還是要變電所，秉持專業，台電明講「電網怎麼設計、一定要設的變電所要設在哪裡」？就「訴諸專業講清楚」就好。

    柯文哲說，他對曾文生表示，如果覺得自己是對的，就大聲講、出來說明，只要是照科學，他都會支持，但不能民眾去抗爭，就躲起來。柯文哲說，現在要蓋，東區門戶計畫一大堆建物被限定，就算現在蓋也不是明天就蓋好，也要五、六年之後蓋完，這五、六年當中，東區門戶計畫要暫停嗎？怎麼樣？

    柯文哲說，他在「善後」，到底要怎麼解決，台電本來是相當專業機構，發揮專業本能就好，只要是專業、科學，他都會支持，講清楚就好。

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