陳時中嗆「不懂規定問自己衛生局」 黃珊珊改口：自主填報才開居隔書

黃珊珊今回應，5月8日後自主填報的人才會開居隔書。（北市府提供）

2022/05/10 18:16

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黃珊珊搞錯居隔規定、罵快篩沒到 陳時中︰不懂就問自己的衛生局

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市副市長黃珊珊昨稱中央宣布5月8日凌晨起不再開立武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）「居家隔離」通知書，舊案比照辦理，所以不會補發居隔書，地方政府「只能配合」，但指揮中心指揮官陳時中今（10）日打臉，表示居隔者有證明需求都該提供，黃珊珊「不懂就該請教自己的衛生局」；黃珊珊今回應，5月8日後「自主填報」的人才會開居隔書。

台北市衛生局說明，從5月8日開始，僅針對確診者的同住家人或是同寢室室友，當民眾接到確診簡訊或是健保APP通知時，可以連結確診者個案自主回報系統，請民眾把同住家人、室友資料填寫完成，完成上傳後，系統可自動回傳電子居家隔離書給民眾，這是有關於匡列的部分。

至於職場、學校部分，台北市衛生局指出，改為以不匡列、不開立居隔書為原則，同時在實施當天與舊案適用，但是民眾如果有請假、保險的需求，其實還是可以開給民眾。

黃珊珊補充：「我們說的是從5月8日後，要自主填報的人才會開居隔單。」

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