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    首頁　>　臺北市

    教師防疫假條件 教育部：未戴口罩接觸確診者15分鐘以上可請3天

    教育部說明教師可請防疫假條件為，與確診個案「確診前2日內」有摘下口罩、共同活動達15分鐘以上之課程或社團，教師可請3天「防疫假」停止到校。（資料照；本報合成）

    教育部說明教師可請防疫假條件為，與確診個案「確診前2日內」有摘下口罩、共同活動達15分鐘以上之課程或社團，教師可請3天「防疫假」停止到校。（資料照；本報合成）

    2022/05/10 18:06

    〔記者林曉雲／台北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）國內疫情快速升溫，新停課標準5月8日上路，國高中以確診學生座位之九宮格，匡列為防疫假3天的對象，但不包括教師遭質疑。教育部今說明教師可請防疫假條件為，與確診個案「確診前2日內」有摘下口罩、共同活動達15分鐘以上之課程或社團，教師可請3天「防疫假」停止到校。

    全國教育產業總工會今發聲明，質疑「確診學生如果坐第一排呢？」授課教師近距離接觸，政府卻以教師風險低，不准放防疫假，難道把老師當成超人不會染疫？呼籲教育部立即修正防疫假相關規定。

    教育部說，今年5月8日起，配合中央疫情指揮中心防疫措施，以「確診個案」為核心，針對校園實施授課方式進行調整，國小及幼兒園確診個案所屬班級之同學與導師，全班暫停實體課程3天。

    國中及高中確診個案如「確診前2日內」曾到校上課，其所屬班級之座位「九宮格」同學，實施3天「防疫假」停止到校。

    教育部表示，教師如與確診個案「確診前2日內」有摘下口罩、共同活動達15分鐘以上之課程或社團，教師可請3天「防疫假」停止到校。

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    教育部今說明教師可請防疫假條件為，與確診個案「確診前2日內」有摘下口罩、共同活動達15分鐘以上之課程或社團。（資料照）

    教育部今說明教師可請防疫假條件為，與確診個案「確診前2日內」有摘下口罩、共同活動達15分鐘以上之課程或社團。（資料照）

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