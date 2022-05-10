台北市快篩採購慢半拍？黃珊珊：4/12中央調整政策才有大量需求

台北市副市長黃珊珊解釋，今年4月12日起，中央調整以快篩作為檢測方式及解隔外出必要措施，才使家用快篩劑需求大增，此前並無此需求。（台北市政府提供）

2022/05/10 18:00

相關新聞請見：

黃珊珊搞錯居隔規定、罵快篩沒到 陳時中︰不懂就問自己的衛生局

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市近期頻為快篩劑砲打中央，但也遭質疑採購慢半拍，副市長黃珊珊今天再解釋，4月12日起中央調整以快篩作為檢測方式及解隔外出必要措施，並開始徵用公費快篩劑，才讓家用快篩劑需求大增，台北市去年武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴重時就已有採購快篩劑，後因PCR量能充足而未再購買，今年1到3月也無大量需求，呼籲外界別再模糊焦點。

黃珊珊今天於台北市防疫記者會上說，有里長反映，里民要不到快篩劑，揚言「不投票給你」，造成里長很大困擾，也顯示民眾對快篩劑缺乏的焦慮。她再度向中央喊話，北北基桃民間實名制快篩劑應多配發，讓民眾可儘早取得，除了可保護自己與家人，也可正常上班上課。

黃珊珊重申，台北市今年1月18日到5月6日花費1.93億採購201萬4677劑快篩劑，光是教育局因校園疫情匡列居家人數眾多，中央公費快篩劑也來不及配發，因此先動用災準金採購100萬劑。

她也細數，去年5月爆發嚴重疫情，台北市府率先成立剝皮寮快篩站，透過快篩方式加速找出感染者，直到7月台北市啟用7大公費PCR篩檢站，且PCR量能快速擴充，中央也規定以PCR作為判定確診唯一標準，因此不再把快篩當作檢測工具。

黃珊珊指出，直到今年4月12日中央宣布以快篩作為居家隔離及檢疫的檢測方式，並開始徵用公費快篩劑，4月26日中央再宣布「3+4」隔離新政策，自主防疫期間須快篩陰性才能出門，此時家用快篩劑需求才大增。

對於外界質疑台北市採購快篩慢半拍，黃珊珊解釋，今年4月12日前因PCR量能充足，快篩劑並非所謂防疫必需品，1到3月期間也並無大量需求，直到4月12日以後需求大增，市府便以共同供應契約及緊急採購方式購買快篩劑，提供第一線防疫人員，外界勿再模糊焦點。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法