楊麗菁前男友參選收10萬獻金未申報 認罪獲緩起訴

龔偉綸。（翻攝自網路）

2022/05/10 17:37

〔記者錢利忠／台北報導〕曾被女藝人楊麗菁指控疑為恐怖情人的龔偉綸，6年前參選立委時，被檢舉在選舉公報不實登載畢業於「國立台北教育大學法律教育學系」，被依偽造文書罪判刑3月，得易科罰金9萬元確定，之後他改參選台北市議員，收到10萬元民眾捐款卻沒申報政治獻金，台北地檢署考量他已認罪，今依違反政治獻金法予以緩起訴1年，他須支付國庫10萬元處分金。

曾被視為「楊紫瓊接班人」的武打女星楊麗菁，2018年曾與小她13歲的龔偉綸閃戀3個月，2018年4月間，她與龔偉綸相約看電影，事後卻被爆出，男方於電影散場後，當眾從背後熊抱她，還用下半身頂她的臀部3下，負面新聞刊出後，楊麗菁母親認為女兒的形象受損，希望她與龔偉綸分開，事後兩人談分手，她竟遭龔偉綸恫嚇毀容，一度鬧上警局，直到2019年雙方才和解。

而龔偉綸當時正打算角逐台北市議員選舉，期間他未依法向監察院申報政治獻金專戶，反而開立個人的銀行專戶，收取1筆來自民眾捐款的10萬元獻金，最後被監察院抓包，另惹上政治獻金法官司。

龔偉綸的爭議不只這幾樁，2017年間，他與前女友交往期間，被女方指控，趁她睡覺時求歡，她當時戴著眼罩，事後才知竟遭龔男偷拍，直到她收到龔男傳來的性愛影片，才憤而控告龔男妨害秘密，但台北地檢署調查期間，女方突然具狀撤回告訴，他因此於2018年9月獲北檢不起訴。

女星楊麗菁與龔偉綸當不成情人，還一度翻臉鬧上法庭。（資料照）

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