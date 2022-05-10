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    首波梅雨週四晚間接近 週六、週日留意豪大雨

    氣象局提醒首波梅雨將報到，預估週末容易有豪大雨以及短延時強降雨。（中央氣象局提供）

    氣象局提醒首波梅雨將報到，預估週末容易有豪大雨以及短延時強降雨。（中央氣象局提供）

    2022/05/10 17:30

    〔記者陳心瑜／台北報導〕今天（10日）台灣附近風場轉為偏南風，南方帶來的暖濕空氣仍讓台灣附近大氣環境比較不穩定，各地都有短暫陣雨的機會，感受悶熱。另外今年首波梅雨鋒面將於週四晚間接近，將在週末前報到，氣象局指出，週四前雲量多、偶短暫陣雨、暖而悶；週五後雨增多、局部豪大雨、轉涼冷，週六、週日是影響最明顯的時候。

    氣象局指出，今天的降雨預計晚上趨緩，而明天雲量比今天多，全台都可能有局部短暫陣雨，明天清晨至上午西半部地區恆春半島會有局部大雨，山區中午以後會有局部性大雨，只有南部地區降雨稍微零星一點，受熱力作用，午後留意大台北東側地區及各地山區雨勢比較明顯，有局部大雨發生的機率，建議外出攜帶雨具備用。

    中央氣象局簡任技正伍婉華表示，梅雨鋒面上容易有對流旺盛的對流雲系，一旦滯留鋒面移動到台灣上空，就容易發生瞬間強降雨、閃電、雷擊和強陣風，必要時氣象局將發布大雨、豪雨或者大雷雨即時訊息。

    伍婉華表示，滯留鋒這週四晚間接近台灣，週六、週日再往南移到台灣上空，對全台影響最明顯，下週一再往南移到巴士海峽，所以下週一下雨時間比較長的是東南部、中南部地區，其他各地降雨較為短暫。

    週四晚上鋒面接近，大氣環境趨不穩定，中部以北及東北部地區金馬澎有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨；週五鋒面影響及東北風稍增強，北部及東北部天氣稍轉涼；中部以北及東北部有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨；週六至下週一各地會有陣雨或雷雨，容易有短延時強降雨，週六、週日下雨時間長，容易有局部性的大雨或者豪雨。

    降溫部分，週六至下週一受鋒面及東北季風影響，各地都有陣雨和雷雨，天氣轉涼，屆時北部及東北部高溫只有20度出頭，低溫可能降至17、18度左右；西半部及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨。

    氣象局提醒，週三夜晚至清晨中南部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返需留意。

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