全國獲案毒品證物公開銷毀 695公斤、209箱全燒光

調查局今天在台北市木柵垃圾焚化廠舉行全國獲案毒品證物公開銷燬儀式，由法務部長蔡清祥主持，並由調查局長王俊力、台北市環保局木柵垃圾焚化廠廠長梁宏郎等人共同啟動銷燬程序。（調查局提供）

2022/05/10 16:56

〔記者錢利忠／台北報導〕調查局今天在台北市木柵垃圾焚化廠舉行全國獲案毒品證物公開銷毀儀式，由法務部長蔡清祥主持，並由調查局長王俊力、台北市環保局木柵垃圾焚化廠廠長梁宏郎等人共同啟動銷毀程序，本年度銷毀各類毒品重量達695公斤968.05公克，總箱數209箱，均在高等檢察署檢察官王金聰等人的見證下，順利完成銷毀作業。

調查局毒品防制處指出，本年度銷毀各類毒品重量達695公斤968.05公克，總箱數209箱。

其中比較特殊之處在於，嘉義及彰化地檢署去年分別查獲的2宗大麻植株案件，均尚未定讞，調查局此次依「檢察機關辦理查獲毒品判決確定前銷毀作業辦法」，獲法院裁定核發處分命令，調查局辦理取樣留存後，也一併提前銷毀。

合計銷毀大麻煙草149公斤204.73公克、大麻植株2321株；另外，調查局毒品沒入物保管專庫所保管第3、4級K他命等毒品，總計86公斤15.72公克，也一併辦理銷毀。

調查局為維護毒品運送安全，今天協請台北市、新北市警察局、國道公路警察局等友軍沿途警戒，配合調查局北部地區機動工作站及警衛組，全程執行毒品證物的安全戒護，並調派台北市及新北市調查處調查官，協助待銷毀毒品的裝卸及運送。

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本年度銷燬各類毒品重量達695公斤968.05公克，總箱數209箱，均在高等檢察署檢察官王金聰等人的見證下，順利完成銷毀作業。（調查局提供）

本年度銷燬各類毒品重量達695公斤968.05公克，總箱數209箱，均在高等檢察署檢察官王金聰等人的見證下，順利完成銷毀作業。（調查局提供）

本年度銷燬各類毒品重量達695公斤968.05公克，總箱數209箱，均在高等檢察署檢察官王金聰等人的見證下，順利完成銷毀作業。（調查局提供）

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