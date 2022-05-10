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    醫護抗疫累翻吐心聲 陳時中：盼最後一戰撐過去

    中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（指揮中心提供）

    中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（指揮中心提供）

    2022/05/10 16:58

    〔記者林惠琴／台北報導〕多個醫療工會團體今日到衛福部疾管署門口陳情，呼籲輕重症分流、落實醫療速降載、堅守專責護病比1：5、人力備援要計劃及確診醫護要休息、防疫基層要參與。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，如果可以的話，希望讓醫療供應不要停，現在正是需要的時候，尤其是加倍需要，津貼、獎勵仍會繼續編預算執行，把最後一戰撐過去。

    陳時中說明，調回工作僅止於接觸者，但現在所有行業幾乎沒有所謂職場接觸者，漸漸都沒有了，同職場低風險沒有症狀正常上班，高風險有症狀快篩，無症狀若打好疫苗就持續工作，沒打疫苗就遠距上班3天。

    陳時中指出，如果可以的話，希望讓醫療供應不要停，現在正是需要的時候，尤其是加倍需要，津貼、獎勵還是會繼續編預算來執行。

    至於傳出急診護理師忙到覺得確診可以休息比較好，陳時中回應，生病還是要好好休息，醫護人員以前平常的時候就很忙、滿載，現在多了很多病人與工作，都很辛苦，但大家已經撐了2年多，期盼最後一戰把它撐過去，讓社會更安全，相信是很大的貢獻。

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