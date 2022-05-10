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    首頁　>　臺北市

    台北試辦媒合社區診所居家照護 柯文哲：5/16全市202間投入

    台北市長柯文哲今宣布，今起由中山、萬華、文山、北投區先試辦媒合社區診所居家照護計畫。（圖由北市府提供）

    台北市長柯文哲今宣布，今起由中山、萬華、文山、北投區先試辦媒合社區診所居家照護計畫。（圖由北市府提供）

    2022/05/10 16:52

    〔記者鄭名翔／台北報導〕因應武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診者居家照護醫療需求，台北市長柯文哲今（10）日宣布，今起由中山、萬華、文山、北投區先試辦「媒合社區診所」居家照護計畫，選定一處社區診所作為確診者居家照護的「保母」，可打電話諮詢醫療問題，預計5月16日全市上路，共有202間社區診所投入，使在家確診者可獲醫療照護，嚴重再送醫院，確保醫療效能發揮到最高。

    柯文哲今主持台北市防疫記者會表示，預計國內疫情洪峰於下週將至，現階段盡力調整醫療量能因應，包括以防疫急門診處理快篩陽性者，另也持續擴張防疫專責旅館，使住院病患病情減輕後可立即下轉，此外，為給予居家照護確診者醫療照護，今起也媒合社區診所提供簡單醫療服務。

    柯文哲指出，今起先在中山、萬華、文山、北投區試辦媒合社區診所居家照護計畫，選定一處社區診所作為確診者居家照護的「保母」，可電話諮詢醫療問題，將輕症看病、領藥等盡量於居家解決，嚴重才送醫，才可使醫療效能發揮到最高，也感謝台北市醫師公會協助，此次共有202間社區診所投入，預計5月16日全市上路。

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