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    首頁　>　臺北市

    木柵機廠車來速明投入 柯文哲：北市每日PCR量能達9400人次

    台北市長柯文哲今表示，北市七大公費篩檢站的陽性率最高達93％，最低約88％，凡快篩陽性做PCR陽性確診機率約90％。（北市府提供）

    台北市長柯文哲今表示，北市七大公費篩檢站的陽性率最高達93％，最低約88％，凡快篩陽性做PCR陽性確診機率約90％。（北市府提供）

    2022/05/10 16:49

    〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市長柯文哲今表示，北市七大公費篩檢站的陽性率最高達93％，最低約88％，凡快篩陽性做PCR陽性確診機率約90％，為保障整體PCR及醫療量能，透過22處防疫急門診先處理快篩陽性診，目前整體量能約8590人次，明日木柵防疫急門診也會投入戰場，初始一天量能約800人次，使整體量能提升至每天約9400人次。

    柯文哲今主持北市防疫記者會表示，因兩週前開始呼籲有症狀才快篩、快篩陽再PCR，因此從七大公費篩檢站陽性率顯示，最高達93％，最低則為88％，而現階段若為快篩陽後前往PCR，平均陽性率約在90％。

    柯文哲指出，北市目前有22處防疫急門診，而「最好的管理就是不用管理」，採公開透明公布每家醫院的量能，目前總計每天約8590人次，而明天木柵機廠車來速篩檢站投入戰場，首日約先開出上、下午各400人，合計800人次的量能，使北市整體量能將達每日約9400人次。

    而士北科車來速篩檢站運作狀況良好，目前先維持每日1500人次量能，必要時才會提升至1700人次量能；柯文哲再呼籲民眾盡量先預約，且須依篩檢人數預約而非「代表預約」，也可多利用機車、腳踏車前往，且採用悠遊卡無現金繳費，才可減少時間。

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