昨籲開放民眾自主進口合規快篩 朱立倫今批指揮中心假澄清真抹黑

國民黨主席朱立倫。（記者塗建榮攝）

2022/05/10 16:34

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席朱立倫昨日呼籲政府開放民眾自主進口合規快篩，中央防疫指揮中心記者會以圖卡指稱建議是錯誤指控，朱立倫今日在臉書發文表達遺憾，呼籲指揮中心好好解決防疫問題，不要把資源與心力放在解決提出建議的人。

朱立倫表示，昨天他呼籲「要解決缺快篩亂象，就該開放自主進口合規快篩，比照之前的口罩及血氧機，開放民眾自主少量從海外購入快篩，政府可列出清單，規範僅限歐盟、美國等地通過核可的快篩，緩解缺快篩亂象」，這是由於當前政府對民眾個人自主進口仍有諸多限制，例如還要申請費2000元等，根本不知民間疾苦，他是在為許多買不到快篩、希望可以從海外自主購買的民眾發聲，也協助緩解當前缺快篩的防疫亂象。

朱立倫批評，指揮中心記者會不回應外界質疑，忙著製作圖卡指稱建議是錯誤指控，令人遺憾，他要請教一件事，如果真的如指揮中心說已經開放，為何今天衛福部食藥署才說要「研議開放」？為何指揮官陳時中今天才說「開放個人進口快篩2個月」？這是在打臉指揮中心？

朱立倫表示，當我們在談應該開放民眾自主從海外購買快篩，指揮中心卻拿「未限制廠商自行進口」、「可提出個人自用申請」來回應，根本是問A答B，這種用號稱「澄清」，實為抹黑的作法，實在該受到社會的檢視與譴責，請指揮中心好好解決防疫問題，不要把資源與心力放在解決提出防疫建議的人。

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