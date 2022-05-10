汛期到來北市抽水站「8個月未清淤」 王欣儀酸：落後部署

台北市議員王欣儀發現，北市80多處抽水站前池清淤工作，因預算不足已停擺超過10個月。（圖由王欣儀提供）

2022/05/10 20:03

〔記者蔡思培／台北報導〕每年5月至11月是國內防汛期，但台北市議員發現，北市80多處抽水站前池清淤工作，因預算不足已停擺超過8個月，且今年重新發包的清淤工程也在5月初流標。她質疑，汛期都已到來，北市準備工作「嚴重落後部署」根本把防汛當兒戲。北市水利處表示，北市80多個抽水站僅1處淤泥超標，會盡速處理，若經費不足，可用動支災害準備金。

王欣儀調閱2020至2022年度抽水站前池清疏工程案件發現，北市花費2014多萬元清了7519立方公尺的淤泥，共有10件案子，幾乎都是在汛期開始前才陸陸續續發包動工，一個清完才做下一個。王更發現，這筆3年連續性清淤預算在執行一年半後應費用罄，導致去年9月底至今都沒清淤，今年雖有編列420萬清淤預算，卻在今年5月4日也流標，原因是沒有廠商願意來投標。

王欣儀質疑，北市整整8個月沒有清淤，且今年汛期已經開始，非做不可的工作為何卻發包不出去。最近也有水利處員工向欣儀王反映，已有抽水站上的垃圾及前池的淤泥無法清出去，向上級反映也沒有用，擔心出事後變成基層員工背鍋頂罪。王認為，水利處清淤預算不該一次編3年，可以改成2年連續預算，才不會像現在一樣錢花完之後無法接續清淤，產生空窗期。

水利處表示，這幾年針對前池清淤問題檢討，大致上都無問題，80多個抽水站中僅有北投區北憲抽水站清淤超過70公分的標準，會盡速處理。過去標案標不出去是因為公務不好施作，須要下到抽水井、操作空間不大，未來會進行第二次發包、向廠商邀標。

水利處長陳郭正強調，不會讓基層背黑鍋，沒做好都會承擔，今年評估清淤量不如往年，但若經費真的不夠，也可動支災害準備金。（20:03更新）

王欣儀（左）質疑，汛期已到，北市準備工作是「嚴重落後部署」。（圖擷自北市議會直播）

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