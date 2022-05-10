過去染疫今年又確診共268例 莊人祥：無法確認是否重複感染

揮中心發言人莊人祥表示，目前統計過去2年曾染疫、今年又確診的個案，共計有268例，但現無法進一步確認是否為重複感染。（指揮中心提供）

2022/05/10 15:50

〔記者林惠琴／台北報導〕本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）今年至今已累計超過40萬例確診，指揮中心發言人莊人祥表示，目前統計過去2年曾染疫、今年又確診的個案，共計有268例，但現無法進一步確認是否為重複感染。

莊人祥指出，今年病例數多，不再進行每案定序病毒株，也沒有要求醫院回報個案檢驗Ct值，因此不清楚數值變化，難以研判是先前確診至今的時陰時陽，或是否真的有不同病毒株的感染，但推測多數為時陰時陽為主，可能也有重複感染案例，只是應該不多。

針對外界推估今日確診數應該達到7萬例，卻只有5萬例，指揮中心指揮官陳時中說明，可能是計算方式不同，現在得到的數據就是這樣，可作為下一次推估使用，坦言黑數一定會有，如果到了檢驗極限就會變多，只是現在離檢驗極限還有一點距離。

至於傳出台灣單日確診數達到世界最多，陳時中表示，台灣疫情在相對高峰，其他國家疫情則在下降，可參考他國經驗做適當因應。

對於有專家提醒疫情將達到高峰，呼籲長者盡快打疫苗，若真的不打，沒辦法中的辦法就是6月中旬之前先避免出門，陳時中回應，不會對老人家這麼殘忍，仍希望他們趕快打疫苗，接觸的人也打好，保護自己與家人。

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