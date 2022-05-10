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    公務員隱瞞申請外國籍惹議 王定宇提案增「吳進木條款」

    民進黨立委王定宇。（資料照）

    民進黨立委王定宇。（資料照）

    2022/05/10 16:02

    〔記者謝君臨／台北報導〕我國駐尼加拉瓜前大使吳進木，在台尼斷交隔天就獲尼國國籍，引發爭議。民進黨立委王定宇質疑，公務人員可否於任期中申請外國國籍，現行法規似有缺漏；甚至，吳喪失我國籍後，退撫給與是否喪失仍屬有疑。因此，他提出「國籍法修正草案」，明定申報義務，若隱匿未報或陳報不實者，停止其職務。該案目前已付委待審。

    王定宇表示，以吳進木案為例，吳於大使任內辦理退休期間，隱瞞申請入籍外國的事實，並於獲准退休後迅速取得尼國國籍，因此，相關法規主管機關無法得知吳的情況，沒辦法依國籍法、公務人員任用法相關規定處置。甚至，吳「合法」退休並取得他國國籍，是否也喪失支領退撫給與的權利，仍屬有疑。

    王定宇說，再者，公務人員於任公職期間有外國永久（長期）居留權，可否擔任公職，現行法似未有禁止規定。依照我國法規，原則上是禁止雙重國籍者擔任公職，且依據宣誓條例，公務人員宣誓效忠國家為任公職的必要條件，因此，公務人員於任職前已取得外國永久居留權者，應視同兼具外國籍，應予禁止。

    因此，王定宇提案修正國籍法第20條，明定我國國民取得「外國永久居留權」或國籍者，不得擔任公職；我國國民兼具「外國永久居留權」或國籍者，擬任應受國籍限制的公職時，應於就職前辦理放棄「外國永久居留權」或國籍。

    另，本次修法也增訂條文：「中華民國國民擔任公職期間，擬申請外國永久居留權或國籍，應陳報所屬主管機關。隱匿未陳報或陳報不實者，停止其職務。前項陳報辦法由內政部會同相關機關定之。」

    此外，王定宇也一併提案修正「公務人員退休資遣撫卹法」第24條，該條文原明定公務人員有下列情形之一而申請退休或資遣者，應不予受理，包括：留職停薪期間；停職期間；休職期間等。本次修法則增訂條文，納入「擬取得外國永久居留權或國籍期間。」

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