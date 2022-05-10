民眾黨提議快篩免費發 陳時中否決：是否每樣東西都要政府送？

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（指揮中心提供）

2022/05/10 15:44

〔記者吳亮儀／台北報導〕因應武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，民眾黨立委蔡璧如提案聯署要政府免費發放快篩試劑給民眾；中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天否決，也反問：「是否每樣東西都要政府免費提供？全都免費，那浪費的情況就多了。」

陳時中今天在疫情記者會上回應媒體提問，針對蔡璧如提出免費送快篩試劑時表示，若每樣東西都要由政府免費提供，那就多了，且若全部免費，那就會出現浪費的情形，都是防疫物資，要做的是量足價穩。

另外，精神科醫師潘建志認為「池化快篩」就能終結排隊買快篩的痛苦，陳時中說，池化有一定的標準與規格，但你是要一根棉棒全家一起戳？還是不同棉棒同一試劑？

陳時中說，無論採用哪種方法都很難執行，建議快篩還是等到有症狀或有接觸史時再來執行。

據了解，目前僅有「池化PCR」，就是把10個病人的鼻咽拭子檢體混在一起同時驗PCR，沒有驗出來那所有人就都是陰性，若驗出陽性再一個一個驗，去找出陽性是誰。但尚未有「池化快篩」作法。

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