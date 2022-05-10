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    首頁　>　臺北市

    新增12死、中重症48例 最年輕死者為新北20多歲孕婦

    中央流行疫情指揮中心公布今日新增48例中重症，包含34例中症、14例重症。（指揮中心提供）

    中央流行疫情指揮中心公布今日新增48例中重症，包含34例中症、14例重症。（指揮中心提供）

    2022/05/10 15:39

    〔記者林惠琴／台北報導〕本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）新增病例大幅上升，但中央流行疫情指揮中心公布今日新增48例中重症，較昨日減少，包含34例中症、14例重症。此外，新增12例死亡，包含3例中症轉重症，介於20多歲至90歲以上，有3例未打疫苗，最年輕的20多歲死亡個案，則是先前媒體已揭露、新北市搶救不治的孕婦。

    指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，今日新增12死亡個案中，最年輕的20多歲死亡個案為孕婦，住在新北市，本身有氣喘、貧血等病史，懷孕30週，因為染疫出現呼吸困難與呼吸窘迫，後來剖腹產，胎兒沒保住，隔日個案也死亡，主要是急性肺動脈栓塞合併染疫死亡。

    其餘5例非死亡的重症個案，羅一鈞說明，多是因為其他疾病，例如車禍昏迷或車禍外傷肺挫傷、腦內出血等情形住院，並在住院期間確診，也因為都入住加護病房使用呼吸器，進而列為染疫重症。

    羅一鈞指出，隨著染疫個案增加，感染越來越普遍，共病者檢出陽性的機會也越來越大，用到醫療資源機會大，因此專責病房要增開。

    根據指揮中心統計，今年1月1日至5月9日，本土病例累計37萬0933例，其中37萬0108例、高達99.77%為輕症或無症狀，689例中症、0.19%，136例重症、0.04%，累計解除隔離166人、90人死亡。

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    中央流行疫情指揮中心公布今日新增48例中重症，包含34例中症、14例重症。（指揮中心提供）

    中央流行疫情指揮中心公布今日新增48例中重症，包含34例中症、14例重症。（指揮中心提供）

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