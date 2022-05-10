高教史首例！ 弘光科大違法解雇專案教師 判復職、支付薪資

專案教師黎東碩遭弘光科技大學不續聘，自認教學服務達標，怒告校方，台中地方法院判決認定學校違法，應對黎東碩復職，並支付違法解雇迄今的全數薪資，是高教史上首例。（高教工會提供）

2022/05/10 15:25

〔記者吳柏軒／台北報導〕高教史上首例！專案教師黎東碩遭弘光科技大學不續聘，自認教學服務達標，怒告校方，台中地方法院判決（110年勞訴字第45號）出爐，認定學校違法，應對黎東碩復職，並支付違法解雇迄今的全數薪資。校方則已上訴。

高教工會今（10日）召開記者會，指黎東碩在2019年8月起任職弘光科技大學環安工程系專案講師，校方卻在2020年8月以「聘約到期」，無其他任何正當可信的考核成績，即不續聘黎師，黎東碩自認教學服務皆達水準，憤而向台中地方法院提起民事訴訟，法院上月判決認定學校不續聘黎姓專案教師確屬違法。

根據台中地方法院判決，黎師在教學外亦從事行政、服務等工作屬勞基法適用對象，其從事的業務又是繼續性工作，所以「兩造間簽立之系爭契約書，應屬不定期契約」，而不得是「一年一聘」的定期契約，而學校未經輔導改善或陳述補救，認為兩造關係未經合法終止，判決勞動關係存在，學校應予復職並支付違法解雇迄今的全數薪資。

黎東碩出席記者會強調，自己打2年官司也面臨掙扎，甚至一度要鬧離婚，但認為自己並非個案，且相信人文價值與基本尊重，爭取專案教師權益是每一個人基本價值的捍衛，呼籲主管機關不該再漠視縱容各校壓榨專案教師。

高教工會表示，目前各大專校院濫用專案教師，以為一年一聘的專案教師沒有法律保障，可以恣意決定是否續聘，新進教師多用專案，使近年專案教師人數連年成長，109學年度已多達3747人，幾乎取代新進正式編制內教師員額，但實際上大專編制外臨時人員皆適用勞基法，繼續性人力不得再「一年一聘」。

高教工會更提出3點訴求，要求勞動部修正函示，將全體大專校院編制外教學研究人員皆納勞基法；並全面檢視學校編制外教師，進行專案檢查；教育部研擬〈專科以上學校進用編制外專任教學人員實施原則〉也要納入「不定期契約原則」，勿讓大專濫用一年一聘欺壓青年學者。

弘光科大表示，本校教師之聘任皆依相關辦法辦理，本案黎姓前技術教師案件已進入上訴程序，尚未定讞，交由司法公正審理，本校不宜置評。

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