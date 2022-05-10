為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    北市第11位確診議員 陳建銘：輕症乾咳、Ct值24

    無黨籍議員陳建銘。（資料照）

    無黨籍議員陳建銘。（資料照）

    2022/05/10 14:53

    〔記者郭安家／台北報導〕台北市議會再傳出第11位議員確診，無黨籍議員陳建銘表示，5月5日曾與一民眾握手、近距離講話，隔天被告知「確診了」，他緊接在家自我隔離3天，身體沒發生什麼事，不過，母親節後出現乾咳，昨天為了出門工作做快篩發現陽性，今天凌晨醫院通知PCR確診，Ct值24，因是輕症已在家休息。

    北市議會已累計11位議員染疫，包括無黨籍議員黃郁芬，民進黨議員王閔生、林世宗、鍾佩玲，新黨議員侯漢廷，國民黨議員戴錫欽、耿葳、陳永德、王欣儀、郭昭巖，以及無黨籍議員陳建銘。

    陳建銘指出，因是輕症，不想造成醫療負擔，目前在家休息，選民服務沒影響，地方服務處同仁都自我健康監測，至於選民的協調會，仍可以視訊參加。

    陳建銘表示，日前他曾接獲其他確診選民陳情，醫院判定確診後，也因輕症返家自我隔離，但發現確診2天以來，收不到關懷中心電話、關懷包，宛然石沉大海，民眾很煩惱要如何判斷隔離天數。

    陳建銘說，他確診後感同身受，認為資訊通報系統太慢了，由於隔離時間不斷調整、中央通報有問題，導致衛生局在通知區公所時間拉長，確診者接收不到區政資訊，無所適從。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    健康網》救救急診室！ 醫：Omicron下最安全的是自己家
    2022/05/10 14:51

    健康網》救救急診室！ 醫：Omicron下最安全的是自己家
    幫忙申請保護令發現對方猛咳嗽 派出所女警也「因公確診」
    2022/05/10 14:50

    幫忙申請保護令發現對方猛咳嗽 派出所女警也「因公確診」

    富蘭克林華美生技基金 領航未來商機
    中市連3天確診破2千 議員促設「車來速」助PCR分流
    2022/05/10 14:42

    中市連3天確診破2千 議員促設「車來速」助PCR分流
    雲林第二監獄爆群聚 96人確診全無症狀
    2022/05/10 14:41

    雲林第二監獄爆群聚 96人確診全無症狀
    臺北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播