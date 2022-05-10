北市第11位確診議員 陳建銘：輕症乾咳、Ct值24

無黨籍議員陳建銘。（資料照）

2022/05/10 14:53

〔記者郭安家／台北報導〕台北市議會再傳出第11位議員確診，無黨籍議員陳建銘表示，5月5日曾與一民眾握手、近距離講話，隔天被告知「確診了」，他緊接在家自我隔離3天，身體沒發生什麼事，不過，母親節後出現乾咳，昨天為了出門工作做快篩發現陽性，今天凌晨醫院通知PCR確診，Ct值24，因是輕症已在家休息。

北市議會已累計11位議員染疫，包括無黨籍議員黃郁芬，民進黨議員王閔生、林世宗、鍾佩玲，新黨議員侯漢廷，國民黨議員戴錫欽、耿葳、陳永德、王欣儀、郭昭巖，以及無黨籍議員陳建銘。

陳建銘指出，因是輕症，不想造成醫療負擔，目前在家休息，選民服務沒影響，地方服務處同仁都自我健康監測，至於選民的協調會，仍可以視訊參加。

陳建銘表示，日前他曾接獲其他確診選民陳情，醫院判定確診後，也因輕症返家自我隔離，但發現確診2天以來，收不到關懷中心電話、關懷包，宛然石沉大海，民眾很煩惱要如何判斷隔離天數。

陳建銘說，他確診後感同身受，認為資訊通報系統太慢了，由於隔離時間不斷調整、中央通報有問題，導致衛生局在通知區公所時間拉長，確診者接收不到區政資訊，無所適從。

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