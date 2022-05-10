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    名媛「JoJo林」被秦慧珠提告詐欺8000萬 今成植物人獲不起訴

    前名媛「JoJo林」（本名林爰君）曾自稱替宏仁集團總裁王文洋生下一女，並勒索王文洋320萬元而被判刑1年5月入獄，她後來轉往中國發展，卻被時任立委的台北市議員秦慧珠（見圖）控告詐欺。（資料照）

    前名媛「JoJo林」（本名林爰君）曾自稱替宏仁集團總裁王文洋生下一女，並勒索王文洋320萬元而被判刑1年5月入獄，她後來轉往中國發展，卻被時任立委的台北市議員秦慧珠（見圖）控告詐欺。（資料照）

    2022/05/10 15:04

    〔記者錢利忠／台北報導〕前名媛「JoJo林」（本名林爰君）曾自稱替宏仁集團總裁王文洋生下一女，並勒索王文洋320萬元而被判刑1年5月入獄，她後來轉往中國發展，卻被時任立委的台北市議員秦慧珠控告，涉假借提供中國情資供秦作為立院質詢題材，以安置線民為由詐騙約8000萬元；台北地檢署考量全案只有秦慧珠片面指控，且林女已成植物人，今將林女等人不起訴。

    秦慧珠指控，2007年至2016年間，林女多次聲稱她在中國有線民，可以提供情資當作立院質詢的題材，為了保護線民不被中國當局追捕，需要秦提供資金協助安置線民，助理多次將錢匯入林女所指定帳戶，包括林女、林女兒子及林女兒子友人的帳戶內，前後不知共轉出多少錢，最後卻發現是一場騙局。而經檢警清查金流，發現秦這些年來轉出的金額約有8000萬元。

    檢方調查期間，針對秦慧珠的指控，林女兒子辯稱不知此事，僅稱過去曾聽母親說過，王文洋私下會給他們錢。由於全案最關鍵的林女於2017年中風，如今已成植物人，無法到庭替自己辯解。

    而秦慧珠提告時所宣稱匯給林女的款項，都是透過她的助理，分別以現金存入及地下匯兌等方式轉出，金流多達283次，難以追查這些錢的實際去向，因而認定全案只有秦慧珠的片面指控，將林女等3人不起訴。

    1998年間，JoJo林自稱與王文洋生下一女，藉此向王家勒索320萬元，當年一度鬧得沸沸湯湯，最後林女被依恐嚇取財罪判刑1年5月而入獄，之後她轉往中國經商，從事美容事業並改名為林裳妘，2017年大病一場後，如今已臥病在床，生活無法自理。

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