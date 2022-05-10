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    幫忙申請保護令發現對方猛咳嗽 派出所女警也「因公確診」

    台北市警局。（資料照）

    台北市警局。（資料照）

    2022/05/10 14:50

    〔記者王冠仁／台北報導〕國內疫情再度飆升，今天首度當日超過5萬人確診，位居治安第一線的基層員警染疫風險也與日俱增。台北市一名派出所女警，日前替民眾申請保護令時，發現對方猛咳嗽，該名女警不久後也喉嚨痛且出現身體不適的情況，她前往醫院採檢，發現確診。

    據了解，這名在台北市某派出所服務的32歲女警，日前在所內值班時，有民眾上門要申請保護令，她幫忙處理此案件，期間卻發現對方頻頻咳嗽。雖然女警值班時期全程配戴口罩，但當天深夜她卻發現自己出現喉嚨痛的不適情況。

    該名女警當天下班後恰好休假2天，但休假期間她依然有不適症狀，她擔心自己染疫，於是前往醫療院所進行PCR檢測，事後發現自己確診。

    警方說，女警有將自己的情況匯報給所長，所長立即延長女警的休假，讓她在家休息、不用前來上班；所長也跟據勤務表，讓曾與該名女警一同上班、有接觸的同仁快篩，幸虧都是陰性。

    台北市警局統計，截至目前為止，北市警官警共有429人確診，其中各地分局確診數達307人，且許多都是與民眾接觸的第一線基層單位。

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