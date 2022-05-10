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    北市聯醫副總院長染疫康復露面 自曝2症狀「吃普拿疼後好轉」

    台北市立聯合醫院副總院長（左二）、和平婦幼院區院長黃弘孟4月底確診，現在已康復。（北市聯醫提供）

    台北市立聯合醫院副總院長（左二）、和平婦幼院區院長黃弘孟4月底確診，現在已康復。（北市聯醫提供）

    2022/05/10 14:29

    〔記者蔡思培／台北報導〕國內本土疫情嚴峻，台北市立聯合醫院副總院長、和平婦幼院區院長黃弘孟也在4月底確診，所幸已康復。他今天參加活動表示，從事醫護工作，本來就有風險，不過確診症狀比流感輕，僅有2天發燒、喉嚨痛2天後，吃普拿疼後就好轉。

    每年5月12日是國際護理師節，台北市議員應曉薇今日轉贈100台ible隨身清淨機給醫護人員，為醫護加油打氣，黃弘孟、北市聯醫總院長璩大成也出席捐贈儀式。由於黃弘孟過去也確診，今天外界也關心其健康狀況。黃說，現在身體狀況與醫前一樣，沒什麼不舒服，當時是因為醫院流程須篩檢才發現確診，確診當下並無明顯不適。

    黃弘孟認為，對於疫情要平常心，政府都有鼓勵民眾打疫苗，他自己打過三劑疫苗，其實有適當防護力、確診也覺得還好，症狀也比流感輕鬆，就是前兩天有發燒、喉嚨會痛，但吃了普拿疼喉嚨就不痛了，過幾天咳嗽也好了。

    現在多數確診民眾都是採居家照護，黃弘孟說，Omicron確診者多是無症狀或輕症、與感冒差不多，在家照顧好自己，若有不舒服可利用防疫門診或多利用遠距醫療，藥物也可以送到家。他也呼籲自我觀察健康，若身體會喘、胸悶、不適時向關懷中心尋求協助；若症狀不明顯可以多喝水、多吃營養的食物，也可用血氧機監測狀況。

    媒體也詢問，黃弘孟從救人變成病人是否認為辛苦，但黃認為，他就是從事醫護工作，本來就有風險，「就像當兵一樣，軍人還有怕上戰場的嗎？」病毒傳染性高，難免可能受感染，做好適當防護就是好好注意健康，有症狀就治療。

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