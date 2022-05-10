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    啃老男行搶不成刺死19歲網咖店員 更一審改判20年

    啃老男子蘇偉智更一審改判為20年徒刑，還可上訴。（資料照）

    啃老男子蘇偉智更一審改判為20年徒刑，還可上訴。（資料照）

    2022/05/10 15:05

    〔記者楊國文／台北報導〕37歲男子蘇偉智無業、啃老，長期以網咖為家，前年3月勒索不成，竟當街刺死19歲網咖店員劉姓男子，蘇男犯後自首犯行，一、二審均依強盜殺人罪判無期徒刑，上訴後經最高法院撤銷發回更審；高等法院更一審考量他已認罪、且自首獲減刑，今改判為20年徒刑，還可上訴。

    此外，死者劉男的父母對蘇男提出民事求償，桃園地院判決蘇男須賠償劉父804萬多元、劉母434萬多元共1238萬餘元，已上訴。

    判決指出，蘇男案發前有長達5年時間都以網咖為家，缺錢就向爸媽伸手要錢，因爸媽認為蘇男需索無度而拒絕一再給予金援。

    蘇男因缺錢花用，前年3月27日深夜在網咖附近打算隨機找人借錢未果，見準備上班的19歲店員劉男出現，持水果刀逼他交出財物，劉男拒絕欲離開遭阻止，2人發生扭打，蘇男竟持刀朝他胸、頸部各刺1刀，且刺殺力道之深竟連刀柄都一併刺入劉男胸部，劉男負傷逃離現場，半路撐不住倒臥路邊，送醫不治；蘇男則跑回網咖更衣，隨後到派出所自首並交出兇刀。

    桃園地院以蘇男自首，給予減刑，判他無期徒刑。劉男爸媽承受喪子之痛，另對蘇男提出民事求償，桃園地院判蘇男應賠償劉男父母共1238萬元。

    檢察官和蘇男均不服一審判決無期徒刑，上訴高等法院。蘇男庭訊時，首先承認殺人、否認強盜，後來又辯稱不是故意殺人，直到最後一次召開言詞辯論庭才承認全部犯行，高院從蘇男持刀刺殺劉男胸部等致命部位、揮刀力道猛烈等事證，認定蘇男涉嫌強盜殺人犯行，應判死刑，才符合罪責相當原則及社會的法律感情，但考量蘇男是自首犯行，仍判他無期徒刑、褫奪公權終身。

    高院更一審審理指出，蘇男觸犯強盜殺人罪，其法定刑是無期徒刑或死刑，若判死刑，依法減輕後為無期徒刑，若判決無期徒刑減輕者，為判刑15年以上、20年以下徒刑，一審未說明何以認定蘇男符合自首規定，經裁量減輕其刑後，仍判無期徒刑，「難謂允當」，考量蘇在高院更一審已坦承犯行，認定強盜殺人犯行應排除判處死刑，並考量其自首，給予減刑，今改判20年徒刑。

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