國民黨又抹黑快篩進口 指揮中心反擊：從沒禁止合格產品

國民黨主席朱立倫稱政府應開放自主進口合格快篩；中央流行疫情指揮中心反擊，政府從未禁止廠商自主進口任何「合乎食品藥物管理署緊急授權」的快篩試劑。（指揮中心提供）

2022/05/10 14:18

〔記者吳亮儀／台北報導〕因應武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，國民黨主席朱立倫稱政府應開放自主進口合格快篩；中央流行疫情指揮中心反擊，政府從未禁止廠商自主進口任何「合乎食品藥物管理署緊急授權」的快篩試劑。

朱立倫稱政府應「開放自主進口合規快篩」、「快篩資訊便民查詢」、「合法合理採購機制」；針對朱立倫說法，指揮中心今天發布新聞稿反擊，強調政府從未禁止廠商自主進口食藥署有緊急授權的快篩試劑。

指揮中心表示，快篩試劑產品效能對防疫影響甚鉅，現行防疫政策家用快篩試劑產品檢測結果，已可作為居家隔離者確診或解除居家隔離依據，因此對於快篩試劑的產品專案輸入申請案，食藥署皆秉持專業的態度，對產品的安全性及有效性做審慎的審查。

截至目前為止，食藥署已經核准22件家用快篩試劑專案輸入許可，各廠商也已經進口1459.3萬劑的家用快篩試劑於民間自由販售，政府從未做任何限制。

指揮中心指出，倘若民眾有輸入快篩試劑產品供個人自用需求，現行得依特定醫療器材專案核准製造及輸入辦法規定，提出個人自用專案進口申請。

但考量目前民眾防疫需求，食藥署對於該類案件皆會優先辦理。指揮中心也提醒國人，申請供個人自用專案進口的快篩試劑，因產品未經審查，產品安全有效性須由申請者自行負責，且不得用於配合防疫政策判斷依據。

而基於便民的原則，將請食藥署儘速研議民眾可自國外輸入少量快篩試劑產品供自用之相關措施，以增加民眾取得快篩試劑產品管道。

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