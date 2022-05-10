本土突破5萬例+50780、新增12死 境外移入+48

2022/05/10 14:12

〔記者林惠琴／台北報導〕本土染疫在連續2天新增下降後，今日暴增突破5萬大關，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中公布，新增5萬,780例，較昨日新增的4萬,263例多出1萬例、成長26%，算是恢復正常，並有12例死亡。另有境外移入新增48例。

今日新增本土病例，為2萬4,799例男性、2萬5,964例女性、17例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上。

個案分布為新北市（1萬6,906例），台北市（1萬,283例），桃園市（7,006例），台中市（3,346例），高雄市（2,552例），台南市（1,774例），基隆市（1,734例），宜蘭縣（1,279例），新竹縣（933例），花蓮縣（759例），彰化縣（736例），屏東縣（680例），新竹市（658例），雲林縣（620例），苗栗縣（523例），南投縣（307例），台東縣（222例），嘉義縣（216例），嘉義市（138例），澎湖縣（64例），金門縣（43例），連江縣（1例），相關疫情調查持續進行中。

新增12例本土病例死亡個案，為8例男性、4例女性，年齡介於20多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、10例具慢性病史、3例無疫苗接種。確診日介於今年4月28日至5月8日，死亡日期介於5月6日至5月8日。

新增48例境外移入個案中，18例男性，30例女性，年齡介於10多歲至60多歲，感染國家為美國1例、調查中47例，入境日介於今年4月20日至5月9日。

指揮中心統計，截至目前國內累計44萬8,323例確診，分別為1萬1,963例境外移入，43萬6,306本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

其中，943例死亡，包含928例本土，個案居住縣市分布為新北市448例、台北市343例、基隆市41例、桃園市32例、彰化縣16例、新竹縣14例、台中市7例、宜蘭縣6例、花蓮縣5例、屏東縣4例、苗栗縣3例，高雄市及雲林縣各2例，新竹市、南投縣、台南市、台東縣及嘉義縣各1例；另15例為境外移入。

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