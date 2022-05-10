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    首頁　>　臺北市

    領養流浪貓卻虐死 男子判拘役50天加罰金23萬確定

    高等法院審酌趙男未和告訴人和解，今依動物保護法判趙男拘役50天，併科罰金23萬元確定。（資料照）

    高等法院審酌趙男未和告訴人和解，今依動物保護法判趙男拘役50天，併科罰金23萬元確定。（資料照）

    2022/05/10 14:22

    〔記者楊國文／台北報導〕台北市趙姓男子領養流浪貓「花生」和「巧克力」後，竟持鈍器攻擊「花生」的腹部多次，導致牠傷重死亡，原本安排準備火化，但被發現有異，經解剖才查出趙男犯行，高等法院審酌趙男未和告訴人和解，今依動物保護法判趙男拘役50天，併科罰金23萬元確定。

    趙姓男子於2019年5月間，向台北市支持流浪貓絕育計畫協會領養流浪貓「花生」及「巧克力」。同年10月，趙男卻於內湖區住處以不明物體攻擊「花生」腹部等處多次，讓「花生」遭受多發性鈍力傷致多發器官與組織頓創出血、壞死，終因重要器官功能喪失而死亡。

    趙姓男子未告知其攻擊「花生」犯行，僅通知協會「花生」死亡，並將遺體送交寵物殯葬業者準備火化。協會趕緊領回遺體，並交由台北市動物保護處安排解剖確定死因，協會因而發現「花生」遭虐死。

    士林地院審理時，趙男否認虐死「花生」，但法官不採信，依動物保護法的故意傷害動物致動物重要器官功能喪失罪，判趙男拘役50天，併科罰金新台幣23萬元，其中拘役得易科罰金5萬元。

    檢方不服判決，以一審量刑過輕，上訴高等法院，趙男亦提起上訴，改口坦承犯行，且有意與協會和解，請求高院從輕量刑並給予緩刑。

    高院審理認為，趙男未和告訴人協會和解，獲取其原諒，今仍判趙男拘役50天，併科罰金23萬元定讞，拘役得易科罰金5萬元。

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