蘇貞昌促增購快篩劑並縮短到貨時間 持續依地方需求提供公費試劑

行政院長蘇貞昌召開擴大防疫會議指示快篩劑等醫療物資縮短到貨時間，此外，本土確診並未持續指數型成長。（圖為行政院提供）

2022/05/10 14:12

〔記者李欣芳／台北報導〕近來本土疫情升溫，對於許多國人普遍關切快篩試劑如何迅速且穩定供應，行政院長蘇貞昌今天召開擴大防疫會議時指出，有關醫療物資及資源的整備，請行政院副院長沈榮津與指揮中心持續向國外增購並縮短到貨時間，也請指揮中心持續與地方政府溝通合作，對於供應給居隔者和確診者的公費、免費快篩劑，持續依地方政府需求數量提供，並依地方政府的需求約定到貨時間、地點及數量。

蘇貞昌表示，國內病例數目前雖然仍持續成長，但在指揮中心、各地方政府以及全國民眾的持續努力下，國內病例數並未以持續性的指數增長；請指揮中心持續針對國內病例數增加的趨勢，針對各項管理模式進行模擬，並與各部會實際盤點各項可能情形的調整規劃，也請各部會從各自的角度預做準備，必要時即能進行滾動式調整，並清楚與民眾說明相關調整措施。

行政院發言人羅秉成表示，蘇貞昌院長今天上午8時召開擴大防疫會議，針對國內外疫情、疫苗接種情形、防疫保單議題及國內醫療資源整備情形等議題進行討論。

指揮中心表示，除美洲、非洲疫情略有回升外，全球疫情持續趨緩，惟各國可能因檢測量縮減而低估病例數，國際傳播風險仍大；國內疫情部分，本土病例數持續增加，預估5月下旬將達高峰，而目前本土病例當中，無症狀、輕症比例為99.76%，此外，境外移入部分雖有下降，惟仍具風險。

指揮中心指出，目前國內疫苗接種人口涵蓋率第一劑為85.3%、第二劑為80.49%、第三劑為61.71%，其中12-17歲青少年第一劑接種率為88.8%、第二劑為80.7%；有關兒童接種作業部分，目前已由教育部進行意願蒐集與調查，而各地方政府校園集中接種作業已陸續於本月2日起進行接種，也安排／指定合約醫療院所提供接種服務，有部分縣市（如新竹市、台中市、台南市）則視校園集中接種排程情形再開放至醫療院所接種。

金管會表示，對於近日防疫保單爭議，感謝衛福部協助調整數位健康證明格式增加身分證號欄位，以作為相關證明文件，金管會將與業者持續溝通，並詳細說明以降低各界疑慮。蘇貞昌則說，有關民眾就防疫保單的相關權益，感謝金管會態度堅定，對於相關爭議處理明快，請權責機關就相關官方證明文件之形式與效力依職權解釋並妥適對外界溝通說明。

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