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    首頁　>　臺北市

    東沙島女兵確診 國防部：接觸者皆陰性

    一名於東沙島服役的女姓士兵確診，國防部發言人孫立方表示，目前匡列接觸者採檢均為陰性。（資料照）

    一名於東沙島服役的女姓士兵確診，國防部發言人孫立方表示，目前匡列接觸者採檢均為陰性。（資料照）

    2022/05/10 14:10

    〔記者涂鉅旻／台北報導〕疫情持續升溫，一名於東沙島服役的女姓士兵確診，國防部發言人孫立方表示，目前匡列接觸者採檢均為陰性。國軍將持續要求各級單位落實各項防疫作為，如有染疫，則依中央流行疫情指揮中心及地方縣市政府防疫指導，辦理就醫、隔離與清消作業，以維護部隊戰力。

    國防部今日召開線上記者會，孫立方回覆媒體問及東沙島士兵確診案時表示，國軍依照防區防疫規定，官兵於登船地點，現場執行快篩，或持3日內PCR陰性證明，始得登船。由於該兵登島後，感到身體不適，即實施快篩呈陽性，第一時間即啟動「重點疫調、就地隔離、快速篩檢、立即照護」應變作為，目前匡列接觸者採檢均為陰性。已實施就地隔離及自主防疫，以降低感染風險。

    孫立方表示，防區東光醫院已同步與國軍高雄總醫院保持視訊診療，嚴密監控個案及隔離者健康狀況，如果出現症狀達中央送醫標準，立即啟動後送機制，給予最妥適的醫療照顧。

    另外，由於新加坡曾因疫情而暫緩教召，我國國防部是否考慮如此推動？國防部全民防衛動員署動員管理處副處長陶成濬表示，疫情統由指揮中心對外說明，國軍密切掌握中央防疫指引，滾動調整相關召訓作法。

    陶成濬表示，召員於召訓期間採多次篩檢，陽性者立即通報地方衛生機關、送醫複驗、依法解召，以遏止群聚感染，送醫PCR時都派遣救護車，由幹部陪同，並通知親友協助返家。

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