5大醫護團體齊聚疾管署陳情 提出5大訴求盼政府回應

醫護團體聚集在衛福部疾管署門口陳情。（記者林惠琴攝）

2022/05/10 14:21

〔記者林惠琴／台北報導〕「我們真的喘不過氣！」來自第一線的台北市醫師職業工會、台大醫院企業工會、台北市聯合醫院企業工會、台灣醫療工會聯合會、台灣護理產業工會，今日中午12點半聚集在衛福部疾管署門口陳情，道出最無奈的怒吼，呼籲輕重症分流勿淪為口號、落實醫療速降載、堅守專責護病比1：5、人力備援要計劃及確診醫護要休息、防疫基層要參與，期盼政府聽到他們的心聲。

台北市醫師職業工會發言人陳亮甫表示，打這一仗，民眾辛苦、醫護也疲累，身為在急診工作的他，坦言近一週經歷根本是地獄，指揮中心只會拿出全國佔床率數字，告訴民眾還有50%空床率，但只是粉飾太平，再多的呼籲與口號也都解決不了急診外的排隊人潮，並向就醫民眾鞠躬道歉，坦言已經盡力。

台大醫院企業工會理事、護理師柴世媛也指出，要收容更多的確診患者，醫院必須做到降載與轉型，但會員不斷反映常規手術仍排滿、照護人力沒有舒緩，且一般病房轉型或加開專責病房時，前置作業混亂，只求快速上線，基層反映不被重視，造成人力配置不當、設備不足與動線規劃不全，影響病人與醫護安全。

台北市聯合醫院企業工會常務理事曹芸華表示，專責病房護病比現已從原本的1：5調整為1：9至1：15，也就是一名護理師可照顧多達15名確診患者，包含打針、餵藥、更換管線都要全部包辦，還得身著厚重隔離衣、不能喝水吃飯擦汗，也有研究指出，護理人力若每新增照顧1名患者，患者死亡率風險會增加7%，呼籲正視相關問題。

台灣醫療工會聯合會代表林鈺祥指出，政府長期漠視醫療人力不足的問題，多數醫院根本就沒有「人力備援計劃」，指揮中心卻仍空白授權醫院任意調度人力，也不審查、監督，呼籲應該調整，並納入基層參與。

台灣護理產業工會理事陳維表示，衛生所業務量逐日以10倍數成長，連資訊系統都被壓垮，同仁每月加班時數高達100小時，平均每天上班16至18個小時，真的是處於水深火熱的筋疲力盡，不是一句共體時艱就可帶過，應該傾聽訴求並修正。

相關團體表示，原本要將陳情書遞交給疾管署官員，但疾管署只派收發室代接，實在無法接受，並呼籲衛福部長陳時中出來面對醫護人員。

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