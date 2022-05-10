濫用「公費疫苗預約平台」製造浪漫偶遇 男把妹不成反被告

公費疫苗預約平台。（圖擷取自預約平台畫面）

2022/05/10 13:39

〔記者錢利忠／台北報導〕仇姓男子多次向陳姓女子告白，卻始終沒成功，他偶然得知陳女向住家大樓管理員借錢，借據有她的身分證字號等資訊，探聽陳女個資後，登入「公費疫苗預約平台」偷查陳女施打疫苗的地點，想製造「浪漫偶遇」；不料，他被陳女質問時說漏嘴挨告，台北地檢署依違反個人資料保護法等罪將他起訴，向法院聲請簡易判決處刑。

為了方便民眾預約施打疫苗，公費疫苗預約平台只需輸入身分證字號、出生年月日，即可查詢疫苗預約狀況，令人想不到的是，這項便民措施卻被仇男濫用，成為追求心儀女子的「工具」。

檢方調查，仇男從陳女住處大樓管理員那探聽出陳女的個資後，分別於去年9月7日、10月5日，先後於公費疫苗預約平台、台北市立萬芳醫院的預約查詢系統，輸入陳女的身分證字號及生日等個資，取得陳女於這兩天要去施打疫苗及門診掛號的詳細行程後，刻意提早到現場，製造與陳女的「浪漫偶遇」。

由於仇男的目的性太過明顯，引起陳女懷疑，仇男見陳女傳訊息給他，一時高興過頭，竟將取得個資及查詢行程的全部過程，一五一十地告訴陳女，氣得陳女當場翻臉，仇男為了讓陳女消氣，還傳道歉訊息給她，沒想到這封道歉信反而成為陳女提告的證據。

陳女控告仇男及借錢給她的管理員涉嫌違反個資法，後來她察覺已高齡80多歲的管理員只是熱心幫忙，反而遭仇男利用，考量管理員不是故意要外洩她的個資，她才原諒管理員並對其撤告；至於仇男不僅追求不到陳女，也無法獲得陳女的原諒，檢方考量他已承認犯行，因此將他起訴。

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