遊覽車業者陳情經營困境求補貼 交通部允積極爭取

國民黨立委魯明哲、洪孟楷召開「遊覽車業者因疫情營運困境，爭取紓困救濟」記者會。（記者王藝菘攝）

2022/05/10 13:18

〔記者林良昇／台北報導〕本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）Omicron疫情尚未降溫，持續衝擊觀光及遊覽車業者，來自全國的遊覽車同業公會業者今向立委陳情，盼政府延續減徵遊覽車燃料稅、牌照稅，展延紓困貸款等政策，獲交通部次長陳彥伯允諾積極爭取。

中華民國遊覽車客運商業同業公會全國聯合會今號召全國各地遊覽車業者北上立法院，向國民黨立委魯明哲、洪孟楷等人陳情，並召開記者會，爭取因應疫情的救濟。

遊覽車業者批評，行政院長蘇貞昌宣布人民回歸正常生活，原本3、4、5月份各家遊覽車業者訂車業績爆滿，結果衛福部長陳時中宣布出團旅遊需打滿3劑疫苗，造成業務慘跌並造成退車潮，導致4月中旬至今出車率不到2成，政府政策反覆，讓業者無法規劃，已到了生死關頭。

遊覽車業者呼籲，政府應體察業者經營困境，拉拔救濟業者，共渡難關，並也提出包含減徵111年度遊覽車燃料稅、牌照稅，遊覽車業紓困貸款、防疫物資補貼展延，並延續營業虧損及駕駛員工薪資補貼政策等訴求。

中華民國遊覽車客運商業同業公會全國聯合會理事長魯孝亞說，遊覽車業一直非常安分守己，沒有到最後關頭也不會到立法院陳情，疫情2年多來，交通部確實有關心遊覽車業，現在在最後一哩路上卡關，需要政府幫忙，呼籲政府拿出清楚規劃，幫忙遊覽車業。

魯明哲表示，政府的防疫政策是朝向與病毒共存，防疫規定持續減少中，但是卻規定要打滿3劑疫苗才能出團，衝擊遊覽車業，今年疫情還沒到高點，可能持續到9月甚至年底，造成影響可能比2020年嚴重，政府應該比照當年，提出適切補助規劃。

洪孟楷說，台灣目前在確診高峰，但慢慢也要走向開放，若政府在2020、2021年都有協助紓困，最後一哩路也不能放棄，才能重回正常生活。

針對業者訴求，陳彥伯當場回應表示，疫情影響百工百業，業者訴求牽涉預算問題，紓困特別條例已經延長1年，但相關預算還未確定，行政院會整體對預算考量後再做處理。

陳彥伯說，交通部、公路總局對於業者訴求都有了解也很清楚，後續會向行政院積極爭取，燃料稅等會朝緩徵、減徵的方向處理﹔相關紓困貸款會展延，防疫物資補貼也會持續辦理。

至於營業虧損補貼及遊覽車業駕駛員工薪資補貼，陳彥伯指出，交通部「有放在心上」，會在可能範圍下努力爭取，但最後結果要看國家整體財政分配。

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