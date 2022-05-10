女醫院照顧父親與人夫病友不倫戀挨告 被判賠人妻35萬元

住院周男與隔壁床照顧父親的王女發生姦情，王女還對元配嗆聲，北院判王女應賠償元配35萬元。（情境照）

2022/05/10 12:30

〔記者溫于德／台北報導〕周男生病住院與隔壁床照顧父親的王女發生姦情，王女還嗆元配「妳是抓姦在床了嗎？」元配決定不忍，提告求償100萬元，台北地院根據周、王戀愛對話，以及王稱「又大又粗的周哥哥」、「幫你下面吸吸舔舔就會好了」等，認定2人確實發生姦情，判小三應賠償35萬元；可上訴。

周妻主張，2017年11月間丈夫因故住院而與同病房王女認識，王女明知丈夫已婚卻介入家庭，除透過LINE互吐愛意，也外出約會、擁抱、親吻及發生性關係。

周妻後來質問小三，反遭嗆；同年8月30日，她更目睹2人在外約會，且這段不倫戀持續至今4年多，小三根本不顧她出面制止，還與丈夫連袂出席友人聚會，也使全家人過去幸福出遊的日子不復見，她決定硬起來向小三求償100萬元。

小三認為與周男的LINE對話是單純問候、閒聊，雙方只是尋求心靈上慰藉的知己好友，即便對話內容看似腥羶、情色，也只是酒後戲謔、開黃腔的玩笑話而已，且元配並未提出任何2人一同住宿的證據，如何指控已經發生性關係。

小三強調，如果是一開始與周男作為知己的尺度沒拿捏好，讓元配心理不舒服，她願意道歉，且2人從2020年5月起已無連絡，另她沒有工作，10幾年來都是獨自照顧父親，即使要賠，也請求法官酌減精神慰撫金。

北院根據對話內容發現，小三稱周男是「老公」，2人也經常互相傳送「愛你」、「想你」或是帶有性暗示的訊息，周男也向小三表示要跟元配離婚後在一起，周男還說知道自己有老婆還跟小三談戀愛是自己不對，法院因而認定2人發展出逾越一般普通朋友的戀愛關係。

另，小三曾傳訊息表示：「又大又粗的周哥哥」、「親你的弟弟喜歡嗎？」、「幫你下面吸吸舔舔就會好了」，周男也回：「我乖你要不要跟我愛愛，不要消失」、「我一直想抱著你，像『上一次』一樣做愛」、「只想跟你做愛。你幫我親，我幫你親」，讓北院相信2人曾發生過性行為，否則不可能傳送這些對話內容。

北院審酌小三明知周男已婚，仍發展戀情並發生性關係，已侵害元配配偶權，且小三還曾嗆元配「妳要檢討的是妳自己好嗎？」、「妳是抓姦在床了嗎？」、「那妳老公愛我，怎樣？」等，造成元配心理莫大陰影，依法判賠。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法