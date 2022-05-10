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    國會助理在立院被電線跘倒 判國賠89萬元

    立法院外觀。（資料照）

    立法院外觀。（資料照）

    2022/05/10 12:17

    〔記者楊國文／台北報導〕國民黨前美女立委王育敏助理任欣儀，5年前在立法院司法及法制委員會審查「政務人員退職撫卹條例修正草案」時，送資料途中遭地上電源線絆倒，右手及手臂撞擊桌子骨折送醫，治療後右手臂等傷處仍有功能障礙，要求國賠441萬元，立院辯稱任女是穿高跟鞋小跑步才跌倒，無賠責任，台北地院認為，立法院未積極維護議場動線流暢，導致任女受傷，勞動力減損30％，且須長期復健，判應國賠343萬多元，高等法院認定任女應自負5成過失責任，今改判立法院只須國賠89萬多元，還可上訴。

    任欣儀主張，立院司法及法制委員會於2017年5月24日在紅樓302會議室審查「政務人員退職撫卹條例修正草案」，她將資料送給立委王育敏時，遭地上電源線絆倒，右手及手臂撞擊桌子，導致右臂骨折、右側撓神經受損、右肩關節攣縮等，經治療後右上臂、手部仍有無法回復的功能障礙，目前仍在持續追蹤治療、復健。

    任女指出，每逢審查社會重大草案時，立法院會議室都會湧入大批媒體記者採訪，立法院卻未妥善規劃，在通道寬度不足下，仍放任各媒體在紅樓302室內任意鋪設、擺設電源線，導致她被絆倒受傷，立法院應負賠償責任，請求醫療費、看護費、交通費、勞動能力減損及慰撫金等共441萬餘元。

    立法院辯稱，任欣儀的僱主是當時立委王育敏，並非立法院，且當天會議室由召委王育敏全權主導負責，任女應向王求償，而非立法院；此外，會議室電線管線已地下化，長期以來沒有意外發生，發生事故時沒有任何管線存在，任女跌倒並非電線絆倒，應該是穿高跟鞋跑步不慎跌倒，立法院管理並無失當。

    台北地院審理認為，任欣儀確實是被電線絆倒受傷，立法院也未舉證任女是穿高跟鞋跑步自摔，而立法院設有總務處，負責院內設施管理維護及修繕等義務，明知開議期間會有許多媒體駐院採訪，卻未妥善、積極維護議場動線平整、淨空、流暢，防止危險發生，確實因欠缺管理及維護，導致任女被電源線絆倒受傷，立法院要負賠償責任。

    此外，審酌鑑定結果為任女右手臂及手部運動功能障礙，勞動能力減損30％，判決應國賠共343萬多元，立法院不服判決提起上訴。

    高等法院審理認為，任女跌倒受傷，源於當時起身欲走往大王育敏座位遞送資料時，遭橫越在會議桌間走道地面的電線絆倒。當時會議室的電線線路橫越走道地面，對人員行走造成危險，設置有瑕疵，且未貼標示警告、禁止任意將電線線路橫越走道連插座，以確保走道淨空，在安全管理有所欠缺，致任女受傷有國賠責任。

    高院也考量事發時現場燈光明亮，會議桌之間走道地面橫越電線等線路，並非難以目視發現，任女起身行走遭絆倒，有未注意行方走道路面轉況的疏失，應自負5成過失責任，今改判立法院僅須國賠89萬多元。

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