蔡壁如批2年多都沒準備好快篩劑 將發起連署「政府免費提供」

民眾黨立委蔡壁如（右）將發起「政府免費提供快篩」連署。（圖擷取自YouTube中廣新聞網）

2022/05/10 10:51

〔記者陳昀／台北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土疫情升溫，民眾排隊搶購公費快篩試劑，民眾黨立委蔡壁如今表示，將發起「政府免費提供快篩」的連署，用納稅錢買的快篩劑，不該再叫老百姓出錢、被剝兩層皮；對於衛福部長陳時中直指在野黨政治力介入快篩採購，蔡說：「真的很想揍他」。

蔡壁如上午接受中廣「千秋萬事」專訪時表示，快篩是防疫物資，政府2年多都沒準備好，但老百姓是配合政府防疫，工作、運動等場合之前可能都需要快篩，具有公共意義，應由政府免費提供，歐美、新加坡也都是免費提供，在超商或超市等處讓民眾便利取得，再簡單登記即可。

蔡壁如預告，這兩天將發起「政府免費提供快篩」的連署放在臉書上，政府拿了納稅人的錢買快篩，再叫老百姓出錢買，老百姓是被剝兩層皮，政府應該免費提供快篩，而不是讓大家去排隊。

蔡壁如認為，即使1劑僅100元，但一家4口1個月下來也是不小負擔，更不用說超商賣的自費180元根本太貴，經濟弱勢的民眾連要不要買快篩都要想很久，最後變成哪裡都不能去，這真的是社會經濟衰敗的態勢。

蔡壁如也提及，近來陳時中要民眾自主應變，對於在野黨立委質疑「小吃店買快篩」還批評是政治力介入、擋快篩，「每次聽他講這些，就好想揍他！」陳時中應該告訴大家快篩、口服藥等物資夠不夠，讓大家安心，他都不回應這些。

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