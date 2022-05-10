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    今年第一道梅雨鋒面週四接近 週五起雨炸台灣4天

    中央氣象局簡任技正伍婉華說，今年第一道梅雨鋒面將於週四接近，影響至下週一前後。（取自中央氣象局天氣預報直播）

    中央氣象局簡任技正伍婉華說，今年第一道梅雨鋒面將於週四接近，影響至下週一前後。（取自中央氣象局天氣預報直播）

    2022/05/10 10:52

    〔記者陳心瑜／台北報導〕中央氣象局簡任技正伍婉華說，今年第一道梅雨鋒面將於週四接近，影響至下週一前後，中央氣象局提醒，梅雨季期間容易有旺盛對流雲系，帶來瞬間強陣風、雷擊以及陣雨等等，雖然不一定下整天雨，但須格外留意短延時強降雨，提醒民眾加強防汛準備，氣象局也會適時發布大雨特報、大雷雨即時訊息提醒。鋒面影響將至下週一，直到下週二至週四東北季風才稍減弱，各地氣溫回升，屆時各地轉為多雲到晴，僅東半部地區有局部短暫雨。

    伍婉華說，今天（10日）水氣比昨天少，部分地區已有陽光從雲縫隙中露臉，仍是多雲天氣，東部外海、西部新竹苗栗地區近海也有水氣，降雨零星，但是因為台灣附近水氣多，中午以後還是有降雨，須留意中部以北、東半部以及恆春半島金馬澎有局部短暫陣雨或雷雨，南部零星陣雨或者雷雨，山區留意較大雨勢，今晚明晨降雨會稍有緩和，但明天也是類似的天氣型態。

    氣溫部分今天明顯回升，今天北部高溫30度、中南部約31、32度，東部約29度左右，感受悶熱。

    本週四將有今年第一道梅雨鋒面接近，伍婉華說，滯留鋒由北往南移動，預估週五到北部上空影響台灣，週六、週日抵達台灣上空，下週一才往南移到巴士海峽，週四起天氣趨於不穩定，鋒面週五開始影響，帶給中部以北、東北部局部性的大雨，週六、日中南部地區、東北部須留意大雨和局部性豪雨，也需留意短延時強降雨，大部分地區都會有陣雨或者雷雨，各地溫度也會受到影響。

    伍婉華表示，週五鋒面南下影響及東北風稍增強，下雨會越來越劇烈、降雨範圍越來越大，北部及東北部天氣稍轉涼；中部以北及東北部有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，南部地區亦有局部短暫陣雨或雷雨。

    週六至下週一鋒面南移到台灣上空，加上東北季風影響，各地天氣轉涼，屆時北部及東北部高溫只有20度左右，中部以北低溫可能降至17、18度左右，南部地區20、21度，外島馬祖低溫僅約馬祖15度；西半部及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨。

    伍婉華表示，持續降雨加上東北季風影響，下週日、週一感受較涼，一整天溫差較小。

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