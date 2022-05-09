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    首頁　>　臺北市

    林穎孟前男友面貌曝光！ 涉詐領議員助理費 列共犯移送法辦

    無黨籍台北市議員林穎孟的前男友葉曜彰（中）被檢舉疑似是人頭助理，被檢調列為共犯約談。（記者錢利忠攝）

    無黨籍台北市議員林穎孟的前男友葉曜彰（中）被檢舉疑似是人頭助理，被檢調列為共犯約談。（記者錢利忠攝）

    2022/05/09 23:29

    〔記者錢利忠／台北報導〕無黨籍台北市議員林穎孟被前助理爆料，涉嫌以人頭詐領議員助理費，台北地檢署今年3月發動首波搜索，林穎孟到案一度被依違反貪污治罪條例之利用職務詐領財物等罪，諭令100萬元交保；被舉報是人頭助理的林穎孟前男友葉曜彰當時人在美國未被約談，直到上月返台，檢調今首度約談到案，另二度約談林穎孟、及初次約談被諭令20萬元交保的新創工程師蕭新晟等3人，釐清供詞疑點。

    葉曜彰今晚10時許頭戴米白色棒球帽、搭配西裝被調查官帶至北檢複訊，面對在場媒體堵訪，他低頭未發一語。據了解，林穎孟案爆發後，迄今未曾與葉曜彰聯絡。

    林穎孟初次約談獲交保後曾接受媒體訪問，她表示絕對沒有詐領助理費，強調她聘的助理都是在做組織工作、拓展支持者、剪片、設計、製圖等，他們也都有交付工作成果，薪水是他們應得的，她不可能把這些錢放到自己口袋。

    檢方首次約談時原想聲押林穎孟，即是考量當時葉曜彰仍未到案；上月葉曜彰低調返台，因疫情因素先入境隔離，調查局新北市調查處在葉男隔離期滿後，今天首度約談葉曜彰到案，調查官擔心串證，今天一早即前往林穎孟住處，要求她配合前往新北市調查處偵訊。

    檢調獲報，2018年至2020年間，林穎孟明知葉曜彰人在美國，無法執行議員助理的職務，涉嫌以葉曜彰等人為人頭，按月請領「議員助理補助費」，涉詐領助理費約數十萬元。

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