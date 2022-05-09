急需快篩？無法出門？台北市議員發起「有借有還」互助「應援團」

國內武漢肺炎疫情持續升溫，快篩試劑需求也大增。（記者蔡淑媛攝）

2022/05/09 23:36

〔即時新聞／綜合報導〕國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續升溫，快篩試劑需求也大增，由台北市議員苗博雅發起「快篩互助應援團」，市議員林亮君、黃郁芬及議員參選人吳崢共同推動，已正式上線，目前服務範圍為台北市大安、文山、中山、大同、松山、信義、士林及北投等8區。

苗博雅9日晚間在臉書表示，近來確診案例增加，隔離案件也增加，需要使用快篩的時機越來越多，議員們接到許多民眾求助，也很樂意把自費購買的快篩提供給民眾救急，但因為力量微薄沒這麼多快篩，眼看快篩用完就無法提供協助。

「需要協助的人越來越多，我們無法坐視民眾求助無門。」苗博雅說，雖然他們的力量微薄，但在關鍵的時刻，總是想為大家多做一點，「這次，我們希望集結眾人之力，以『互助互信』的方式，發揚『社區共好』價值，共同幫助有需要的人度過難關」。

苗博雅說明活動規則三步驟：

1.您急需：網路填表，說明急需快篩的原因，留下聯繫資訊。

2.我借您：確認資訊無誤，派人送一劑快篩到你家（由負責議員視快篩的存量、緊急程度、索取順序安排遞送）。

3.有借有還，讓愛循環：您拿到政府發的快篩，或買到快篩後，還我們一劑快篩，讓我們再幫助下一個人（您越早歸還，越能儘快幫助別人，建議在解除隔離後或取得快篩後三日內歸還）。

苗博雅指出，「有借有還」是本活動持續的關鍵，活動期間由歸還情況決定，「我們會努力到自備和歸還的快篩都發完為止」。目前服務範圍為台北市大安、文山、中山、大同、松山、信義、士林以及北投等8區，採取只看寄送地址，不管戶籍的方式進行。

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由台北市議員苗博雅發起，議員林亮君、黃郁芬與議員擬參選人吳崢共同推動的「快篩互助應援團」已正式上線，目前服務範圍為台北市大安、文山、中山、大同、松山、信義、士林以及北投等8區。（圖取自「苗博雅 MiaoPoya」臉書）

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