李鴻鈞獲提名監院副院長 王美惠：屢屢中傷民進黨人選應再深思

民進黨立委王美惠說，李鴻鈞雙棲於國民黨和親民黨，曾分別以這兩黨黨籍擔任立委。黨籍一直變來變去，但唯一不變的是，對民進黨不友善的攻擊言論。（王美惠服務處提供）

2022/05/09 21:25

〔記者鍾麗華／台北報導〕蔡英文總統今天提名現任親民黨秘書長李鴻鈞為監察院第6屆監察委員並為副院長，咨請立法院行使同意權，不過，「英系」的民進黨立委王美惠說，李鴻鈞雙棲於國民黨和親民黨，曾分別以這兩黨黨籍擔任立委。黨籍一直變來變去，但唯一不變的是，對民進黨不友善的攻擊言論。同意李鴻鈞擔任監察院副院長，可能需要再想想。

王美惠在臉書表示，監察院為國家最高監察機關，行使彈劾、糾舉、審查權。在許多議題上，我們都必須依賴監察院進行公平、公平的調查。

王美惠強調，前年6月，曾傳出擬提名國民黨前台東縣長黃健庭，擔任監察院副院長一職，她當時就無法認同，怎能讓充滿爭議的人士，擔任如此重要的職位。

王美惠指出，李鴻鈞被提名擔任監察院副院長。李雙棲於國民黨和親民黨，曾分別以這兩黨黨籍擔任立委。黨籍一直變來變去，但唯一不變的是，對民進黨不友善的攻擊言論。

王美惠說，李鴻鈞曾抨擊民進黨用奧步選舉，也曾指稱民進黨執政後權力腐蝕，這些中傷言論言猶在耳。因此對此項提名案，是否會行使同意權，同意讓這樣的人士，擔任監察院副院長，她仍需要再深思熟慮。

王美惠表示，監察院副院長身負重責，她也瞭解人選超越黨派的重要性，但相信不論是民進黨內或無黨籍人士，應該都還有其他更適當的人選。

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