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    出席李應元紀念音樂會 蔡英文：你永遠活在我們心中

    民進黨主席蔡英文今（9）晚出席於國家音樂廳舉辦的「映火」紀念音樂會，李應元夫人黃月桂（左）迎接蔡總統蒞臨。（記者田裕華攝）

    民進黨主席蔡英文今（9）晚出席於國家音樂廳舉辦的「映火」紀念音樂會，李應元夫人黃月桂（左）迎接蔡總統蒞臨。（記者田裕華攝）

    2022/05/09 20:35

    〔記者謝君臨／台北報導〕為感念前駐泰代表、民進黨前秘書長李應元一生為民主奉獻，民進黨主席蔡英文今（9）晚出席於國家音樂廳舉辦的「映火」紀念音樂會，與各方好友一同緬懷、致敬李應元。蔡英文表示「應元兄的人生很精采，留下的不只是有形的著作或建設，還包含無形的身影及價值，也是政治人物的典範」、「謝謝應元兄，你永遠活在我們的心中。」

    紀念音樂會由鳳絃樂集主辦，民進黨中央黨部協辦，今日音樂會曲目包括白鳥、《泰依思》冥想曲、流浪者之歌，作品20、望春風、A小調鋼琴三重奏「紀念一位偉大的藝術家」第一樂章「悲歌」、化作千風、出外人、上美的花、嘸通嫌台灣、永遠的故鄉、燭光、濁水溪溪水濁、父親的祈禱、伊是咱的寶貝等具有紀念意義的樂曲。

    蔡英文表示，「2021年11月11日，正值盛年的應元兄離開了我們，台灣失去了一位好人才，許多人失去了一位好長官、好夥伴，我也失去了一位好戰友。」

    她說，李應元一生擔任過許多公職，不論是立委、駐美副代表、行政院秘書長、勞委會主委、雲林縣副縣長、環保署署長，或駐泰國代表，在任何職務上，他都盡心盡力，從來不計個人榮辱、惜情重義、樂於分享，也因此在海內外和社會各界都有許多好朋友。

    蔡英文也憶及，李應元最為人津津樂道的，就是「處事圓融、善於協調」，他在2004年民進黨副秘書長任內舉辦的「228百萬人手牽手護台灣」活動，充分展現出這項特質。當時，北起基隆市和平島、南至屏東縣佳冬鄉昌隆村，全台超過200萬民眾參與，一起站出來牽起手。

    「這個活動要辦起來不簡單！」她指出，從中央到地方，需要協調的事項不勝枚舉，經過李應元南北奔波，多方溝通協調，最後成功寫下歷史，讓國際看見我們守護台灣的決心，也讓大家留下了滿滿的感動。

    蔡英文說：「應元兄的人生很精采，留下的不只是有形的著作或建設，還包含無形的身影及價值，也是政治人物的典範。這場音樂會演出的，都是應元兄喜歡的曲目，這些歌曲經過時間的淬鍊與世人的傳唱，成為一代經典，也讓大家在旋律中懷念應元兄的身影，在歌聲中回憶應元兄的笑容。」

    最後，蔡英文表示，「謝謝應元兄，你永遠活在我們的心中。」

    音樂會出席貴賓包括李應元夫人黃月桂、前副總統陳建仁、羅鳳蘋伉儷、文化部長李永得、科技部長吳政忠、民視副總經理胡婉玲、主持人鄭弘儀、立法院民進黨團總召柯建銘、音樂會發起人簡學禮、蘇金鳳伉儷。

    民進黨主席蔡英文今（9）晚出席於國家音樂廳舉辦的「映火」紀念音樂會，與各方好友一同緬懷、致敬李應元。（記者田裕華攝）

    民進黨主席蔡英文今（9）晚出席於國家音樂廳舉辦的「映火」紀念音樂會，與各方好友一同緬懷、致敬李應元。（記者田裕華攝）

    前副總統陳建仁蒞臨李應元紀念音樂會。（記者田裕華攝）

    前副總統陳建仁蒞臨李應元紀念音樂會。（記者田裕華攝）

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