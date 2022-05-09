公務員退撫新制立院初審通過 關鍵條文保留協商

立法院司法及法制委員會。（記者謝君臨翻攝）

2022/05/09 19:33

〔記者謝君臨／台北報導〕針對明年7月起初任公務人員的退撫制度（新人新制），考試院、行政院研議後決定採「個人專戶制」。立法院司法及法制委員會今（9）日初審通過「公務人員個人專戶制退休資遣撫卹法草案」等案，不過，由於在場立委與官員對於舊制能否轉換到新制等關鍵條文無法達成共識，因此保留。全案須交由黨團協商。

司委會召委、民進黨立委黃世杰會後受訪表示，除公務人員之外，還有「公立學校教職員個人專戶制退休資遣撫卹條例草案」等案需要排審，因此要在這會期處理完畢勢必很難，會以下會期優先處理為原則；這會期就盡量讓它出委員會，讓大家有多一點的時間溝通協商討論。

行政院與考試院3月10日聯合宣布，明年7月1日起新進公教人員退撫制度變革修法，將由現行「確定給付制」改為「確定提撥制」，並設立個人帳戶，提供多元化的投資組合，供公教人員選擇；相關草案送立院審議。立院司委會今排審「公務人員個人專戶制退休資遣撫卹法草案」等案，銓敘部長周志宏等人列席。

會中，在場立委對於舊制者是否可以轉換到新制等關鍵條文仍有疑義，黃世杰表示，這需要相關數據進行佐證，希望銓敘部在協商前要提出相關資料。民進黨立委范雲也說，在數字還沒出來之前，建議條文先保留。最終條文保留送協商。

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