獨家》台北市警爆風紀案！ 巡佐疑下藥迷昏女警 帶進摩鐵休息

台北市警中山分局。（圖擷取自Google）

2022/05/09 19:43

記一大過另調他地

首次上稿 18:51

更新時間 19:43

〔社會新聞中心／台北報導〕台北市警局傳出風紀事件！某派出所游姓巡佐邀請平日帶領的1名年輕女警餐敘，疑似趁機酒中摻混不明藥物，待對方昏迷後，帶入汽車賓館休息，但並未發生關係。警方認為全案涉性騷擾法，目前將游姓巡佐暫調警備隊，並嚴懲予以記一大過處分另調他地。

據了解，這名50歲的游姓巡佐已結婚育有子女，但曾因捲入感情糾紛事件，有被警方列為風紀輔導管理對象的紀錄。

據了解，游姓巡佐在派出所工作期間，因身為資深警務人員，有時必需帶班巡邏和處理一般事務，因此與甫畢業調派至派出所的年輕女警接近，對方則視他為前輩，2人相處頗為愉快。

據了解，游男是在2月間，以到韓式餐廳聚會為藉口，出面邀請這名年輕女警參加，期間曾有其他女同事也想與會，但被游男各方推拒，這名女警不疑有他，只得自行前往。

不料，女警在席間只喝了不到2杯的低酒精濃度的飲料，就突然覺得疲倦身體困乏，待她醒來時，卻發現躺在錦州街某五星級汽車旅館內，游姓巡佐則坐在椅子上。

由於這名女警自知自己酒量不差，事後返家覺得奇怪，懷疑是被下藥迷昏。在與家人商量過後，決定到醫院抽血檢驗，並向分局派出所和督察組提出檢舉報告。

分局介入調查，調閱監視錄影畫面，確認是游男將她帶入汽車賓館內，認為游男「動機不良」，將他約談到案。但游男否認有性侵或其他違法行為，辯稱只是看到對方醉倒，好意帶到賓館休憩。

警方認為，游男應將女警安全送返家或派出所休息，不應帶入賓館內，明顯有違職業道德和操守，至於為何「懸崖勒馬」，可能「另有其他因素」，因此認為游男有涉及性騷擾防治法的疑慮，因此月前暫調派至警備隊。

警方經召開性騷擾事件審議小組開會決議，認為游姓巡佐行為已違反性騷擾防治法，已報請台北市政府裁罰，並將嚴懲予以記一大過處分，報請警察局調整服務地區。

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