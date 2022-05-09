台北市嗆12萬劑跟73萬劑是兩回事 陳時中回應了

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，已提供台北市73萬劑快篩試劑，就是提供「居家隔離」等使用的「公費快篩試劑」，如果台北市政府認為申請的「這12萬劑很有意義，可以從這73萬劑來挪用」。（圖由中央流行疫情指揮中心提供）

2022/05/09 18:03

〔記者楊媛婷／台北報導〕台北市政府稱4日曾向中央要求12.5萬武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）快篩試劑，但中央流行疫情指揮中心回應給了73萬劑，市府認為「這是兩回事」；今（9）日指揮中心除了拿出來往電郵澄清，指揮官陳時中也說，如果台北市認為這12.5萬劑「很有意義」，可從73萬劑中挪動。

台北市府稱，4日填報說向中央要12.5萬劑快篩試劑，但指揮中心回應說後來給73萬劑，這是兩回事；陳時中今天下午於疫情記者會上回應，73萬劑就是提供「居家隔離」等的「公費快篩試劑」，如果台北市認為「這12萬劑很有意義，可以從這73萬劑來挪用」。

陳時中說，如果今天台北市申請了12萬劑，但中央只發7萬劑，當然有問題，不過現在台北市可以就這73萬劑來分配，他也強調，地方政府「公務要使用的」都會盡量提供，中央只是一個平衡各地需求的平台。

另外，台北市議員質疑台北市政府1月至4月僅編列50幾萬元購買快篩試劑，相較之下，高雄市編列5千萬、桃園8百萬、新北7百多萬，台北市長柯文哲說編列預算太少是因為「太相信中央」，媒體詢問指揮中心看法，發言人莊人祥表示，中央編有防疫動員計劃，地方政府可依據該計畫請領防疫的加班費；陳時中表示，地方政府如果有需要資材，也都可以動用該計畫的經費，不足的地方都可以調整，他也說，台北市一向是最有錢、最能負擔經費的縣市，若當時因為疫情趨緩快篩買得少並沒有關係，重點是中央跟地方都要合作，讓快篩做最好的運用。

另有媒體不慎口誤稱新北事長侯友宜半年前就喊快篩陽性視同確診，但是直到12日才只針對3類如居家隔離、自主防疫等對象適用，希望可適用所有人，陳時中則立刻表示：「你不要抹黑侯市長！」陳時中表示侯不可能半年前就喊出快篩陽視同確診，半個月前提出這個看法還較有可能，因為情境是不同的，他說，地方有地方的意見，中央會有專家來蒐集意見並討論後，再適當的時機點來安排，大家對於時間點掌握的看法都會尊重，也會聽地方的意見。

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