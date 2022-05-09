堅稱中央73萬快篩劑均未配發 黃珊珊：外界「勿混淆視聽」

台北市副市長黃珊珊今表示，台北市已斥資1.93億元採購201萬4677劑快篩劑。（台北市府提供）

2022/05/09 17:30

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市政府近期為快篩試劑再槓中央，但自行採購也被台北市議員質疑數量嚴重不足、反應慢半拍；副市長黃珊珊今（9日）解釋，目前中央共撥發了56萬8500劑快篩劑給台北市，限居家隔離者使用，但衛福部長陳時中稱要提供的73萬多劑都未配發；台北市已斥資1.93億元採購201萬4677劑，其中24萬劑被中央徵用，並非外界所稱只花53萬元購買，呼籲「勿混淆視聽」，也喊話中央「儘速提供市民取得快篩劑」。

黃珊珊今主持台北市防疫記者會表示，中央現共撥發56萬8500劑公費快篩劑給台北市，均限用於居家隔離對象，不得個別使用，而市府也早已將此批快篩劑撥付給各單位，尤其以需求量大的學校，及每日須先快篩才可上班的醫療人員為主。

黃珊珊指出，陳時中昨稱要提供台北市73萬劑快篩劑，事實上從5月4日申請的12.5萬劑、共5天居隔者需求量尚未到貨，中央5月6日來函稱要撥發73萬餘劑，目前也尚未到貨。

至於外界質疑市府快篩採購不足、反應慢半拍；黃珊珊反駁稱，市府自一月份就開始採購快篩劑，目前已斥資1.93億元累計採購達201萬4677劑，除用以各機關員工快篩，也支援中央來不及撥付的情形，如台北農產運銷公司須快篩陰性才可入場的需求，另也有24萬劑被中央徵用。

黃珊珊強調，市府均持續採購大量快篩劑，呼籲外界「勿混淆視聽」，當前最大問題並非中央撥發給地方政府的快篩劑不足，而是民間買不到，此為多數人民心聲，希望中央儘速協助民眾順利取得快篩劑作為防疫抗戰武器。

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