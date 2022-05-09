林穎孟前男友返台 涉詐領助理費案發動第二波搜索約談

涉嫌詐領助理費的無黨籍台北市議員林穎孟。（資料照）

2022/05/09 17:18

〔記者錢利忠／台北報導〕無黨籍台北市議員林穎孟前年被5名前助理爆料涉詐領助理費，今年3月，台北地檢署發動搜索並約談林穎孟等人到案，訊後依違反貪污治罪條例之利用職務詐領財物等罪，諭令林穎孟100萬元交保；當時被舉報是林穎孟人頭助理的林穎孟前男友葉曜彰，因人在美國未被約談，葉曜彰上月返台後，檢調今約談林穎孟、葉曜彰，以及初次約談後被諭令20萬元交保的新創工程師蕭新晟等3人比對供詞。

林穎孟先前被檢方交保後，一度接受媒體訪問，否認詐領助理費，強調聘這些助理都是在做組織工作、拓展支持者、剪片、設計、製圖等工作，他們都有交付工作成果，薪水是他們應得的，不可能把這些錢放到自己的口袋。

檢方首次約談時，原先想要聲押林穎孟，當時即是考量葉曜彰未到案；上月葉曜彰低調返台，因疫情因素先入境隔離，如今隔離期滿，調查局新北市調查處今天首度約談葉曜彰，調查官擔心串證，今早即前往林穎孟的住處，要求林穎孟配合前往新北市調查處接受訊問。

檢調獲報，2018年至2020年間，林穎孟明知葉曜彰人在美國，無法執行議員助理的職務，卻涉嫌以葉曜彰等人為人頭，按月請領「議員助理補助費」，涉嫌詐領助理費約數十萬元。

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