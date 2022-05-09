為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    林穎孟前男友返台 涉詐領助理費案發動第二波搜索約談

    涉嫌詐領助理費的無黨籍台北市議員林穎孟。（資料照）

    涉嫌詐領助理費的無黨籍台北市議員林穎孟。（資料照）

    2022/05/09 17:18

    〔記者錢利忠／台北報導〕無黨籍台北市議員林穎孟前年被5名前助理爆料涉詐領助理費，今年3月，台北地檢署發動搜索並約談林穎孟等人到案，訊後依違反貪污治罪條例之利用職務詐領財物等罪，諭令林穎孟100萬元交保；當時被舉報是林穎孟人頭助理的林穎孟前男友葉曜彰，因人在美國未被約談，葉曜彰上月返台後，檢調今約談林穎孟、葉曜彰，以及初次約談後被諭令20萬元交保的新創工程師蕭新晟等3人比對供詞。

    林穎孟先前被檢方交保後，一度接受媒體訪問，否認詐領助理費，強調聘這些助理都是在做組織工作、拓展支持者、剪片、設計、製圖等工作，他們都有交付工作成果，薪水是他們應得的，不可能把這些錢放到自己的口袋。

    檢方首次約談時，原先想要聲押林穎孟，當時即是考量葉曜彰未到案；上月葉曜彰低調返台，因疫情因素先入境隔離，如今隔離期滿，調查局新北市調查處今天首度約談葉曜彰，調查官擔心串證，今早即前往林穎孟的住處，要求林穎孟配合前往新北市調查處接受訊問。

    檢調獲報，2018年至2020年間，林穎孟明知葉曜彰人在美國，無法執行議員助理的職務，卻涉嫌以葉曜彰等人為人頭，按月請領「議員助理補助費」，涉嫌詐領助理費約數十萬元。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    林穎孟神隱多日首度現身議會 批柯市長媒體上亂講！
    2022/04/01 13:25

    林穎孟神隱多日首度現身議會 批柯市長媒體上亂講！
    林穎孟交保後首發文字聲明 澄清「人頭助理」喊冤：沒拿1毛助理費
    2022/03/24 10:50

    林穎孟交保後首發文字聲明 澄清「人頭助理」喊冤：沒拿1毛助理費

    富蘭克林華美生技基金 領航未來商機
    籌百萬交保 林穎孟：司法會還清白
    2022/03/24 05:30

    籌百萬交保 林穎孟：司法會還清白
    「柯黑」議員林穎孟涉詐助理費 柯文哲：希望她努力證明清白
    2022/03/23 17:40

    「柯黑」議員林穎孟涉詐助理費 柯文哲：希望她努力證明清白

    報酬率大超車！「這時刻」加碼勝率大增？
    臺北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播