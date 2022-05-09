酒駕被逮 男辯「我打莫德納」拚無罪

酒駕范男辯稱受到施打莫德納影響，酒測值才會超標，法院拒絕採信，依公共危險罪判刑3月、得易科罰金9萬定讞。（美聯社）

2022/05/09 16:51

〔記者溫于德／台北報導〕范男酒駕遭訴，他一方面承認酒後騎車，另方面卻辯「我的酒測值跟施打莫德納有關」，想拚無罪，台北地院二審拒絕採信，並加碼指他施打疫苗的時間距離酒測已相距11日之久，難以認定兩者相關，維持一審判決結果，依公共危險罪判刑3月，得意科罰金9萬元定讞。

判決指，去年10月8日晚間6時至10時，范男在北市一間餐廳飲酒，隔天凌晨3時許，他騎車行經市民大道、林森北路口遭員警攔檢，被測出酒測值是超標的0.64，檢方偵結，聲請簡易判決處刑。

一審審理時，范男自稱只喝了一些酒，以往酒測都只有0.1，這次受到同年9月28日施打莫德納疫苗影響，否認酒駕。

一審指，范男自承喝下3、4瓶啤酒，攝取量並不低，另經函詢衛生福利部，查無國、內外文獻指打疫苗會讓酒測超標，且依食品藥物管理署公告的莫德納中文說明書可知，並未提及會影響酒測檢測值，僅提到不會對駕駛及機械操作能力產生影響，或影響程度小，可忽略不計，故判他3月徒刑，得易科罰金9萬元。

范不服，上訴時稱酒測值受到施打莫德納影響，且自己經濟狀況不佳，並有低收入戶證明，希望獲判無罪，或請法官從輕量刑、給予緩刑。

北院二審加碼表示，范男施打疫苗時間距離被酒測已相距11日之久，難以認定兩者相關，並考量一審認事用法無誤，駁回他的上訴定讞。

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